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05.09.2020 11:00
Рубрика: Культура

В Москве покажут фрески затопленного в Калязине монастыря

Текст: Наталья Лебедева
Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева 11 сентября откроет для широкой публики новую постоянную экспозицию "Калязин. Фрески затопленного монастыря", рассказывающую о многолетней работы по изучению и сохранению уникальной коллекции фресковой живописи Троице-Макарьева монастыря.
Жатва. Сын человеческий производит суд Фото: пресс-служба Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева Жатва. Сын человеческий производит суд Фото: пресс-служба Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева
Жатва. Сын человеческий производит суд Фото: пресс-служба Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева

Троицкий Макарьев монастырь был основан преподобным Макарием Калязинским в 1434 году и был одним из самых богатых и почитаемых в России. Достаточно лишь вспомнить тех, кто его посещал, а это и Иван Грозный, и Борис Годунов, и Алексей Михайлович. Фрески Троицкого собора, представленные на выставке, были созданы царскими иконописцами, известными по лучшим живописным циклам первой половины XVII века в Московском Кремле и Звенигороде.

Фото: Андрей Золотов - мл.
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Все мы знаем печальную историю этого монастыря, который был уничтожен и затоплен в 1940 году при создании Угличского водохранилища, однако фрагменты настенной живописи были, к счастью, спасены силами экспедиции Академии архитектуры.

Под руководством художника-реставратора П.И. Юкина, в январе-феврале 1940 года при температуре, достигавшей - 32 ℃, со стен Троицкого собора были сняты 126 фрагментов стенописей общей площадью 185 кв. м, 117 из них были переданы в Государственный научно-исследовательский музей архитектуры, около 30 - направлены в другие музейные собрания, в том числе в коллекцию бывшего Строгановского училища.

Новая экспозиция Музея архитектуры - это не только подробная история разрушенного калязинского Троице-Макарьевского монастыря, но и рассказ о спасении и реставрации уникальных росписей.

Фрески, выбранные для экспозиции, включают в себя ветхозаветные сюжеты, апокрифический цикл о рождении Богородицы, сцены из христологического цикла и Апокалипсиса, а также изображения святых князей.

Впервые публике представят ктиторские прижизненные портреты Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, фрагменты летописей, орнаменты и фрески "Изгнание из Рая", "Строительство Вавилонской башни", "Новый Иерусалим", "Омовение ног", "Конь бледный и вороной", "Спас на престоле".

Посетители также увидят макеты Троицкого собора и монастырской трапезной, чертежи, фиксирующие постройки монастыря на момент 1939 года, и документальные свидетельства деятельности экспедиции Академии архитектуры - страницы из дневника наблюдений и редкие фотографии. Отдельный раздел выставки расскажет о научной реставрации фресок.

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