Видео: Росгвардия поздравила москвичей кавер-версией известной песни

Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Москве исполнили кавер-версию песни из знаменитого советского кинофильма режиссера Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".

"Тот, кто хоть раз побывал в самом сердце России навсегда останется покорен красотой города, его архитектурой, завораживающими видами Кремля, сиянием куполов храмов и церквей, уютом старинных улочек, величием сталинских высоток", - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ежедневно сотрудники столичных подразделений Росгвардии осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают общественную безопасность в городе-герое Москве.

"Свою любовь к столице они выразили, исполнив строчки, из всеми узнаваемой песни, в привычной для себя обстановке", - говорится в сообщении.