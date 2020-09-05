Корабли ТОФ и ВМС Индии провели стрельбы в Бенгальском заливе

Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии участвуют в двусторонних российско-индийских военно-морских учениях "Индра-Нэви-2020", проходящих в Бенгальском заливе и Андаманском море.

Моряки двух стран отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи. Большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и "Ранвиджай" провели артиллерийскую стрельбу по надводной цели - плавающей надувной мишени.

Как сообщает пресс-служба ВВО, в ходе учения военные отработали задачу пополнения запасами от танкера на ходу. Упражнение выполнялось при следовании судна и кораблей параллельными курсами на расстоянии 70 метров.