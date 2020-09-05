На Сахалине сбежавшего из интерната мальчика нашли мертвым

В Сахалинской области нашли тело 11-летнего мальчика, сбежавшего из Кировского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, воспитанник самостоятельно ушел из учреждения вечером 3 сентября. Его тело нашли в реке Тымь, в 800 метрах от интерната. Смерть наступила в результате утопления.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека (пункт "в" части первой статьи 238 УК РФ).