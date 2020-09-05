В Биробиджане открыли первую в ЕАО арену с искусственным льдом

В Биробиджане 5 сентября открыли первую в Еврейской автономной области крытую ледовую арену "Победа" с искусственным льдом.

Строительство объекта обошлось в 330 миллионов рублей, 230 из которых пришли из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона. На новой арене молодые спортсмены смогут круглогодично заниматься конькобежным спортом и шорт-треком.

Все жители области до конца года смогу кататься на "Победе" бесплатно.

"Создание новых объектов должно привлечь как можно больше людей к массовому спорту. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс строится в Облучье, ФОК открытого типа к концу года появится в Биробиджане", - отметил на открытии врио губернатора Ростислав Гольдштейн.