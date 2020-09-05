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05.09.2020 05:17
Рубрика: Происшествия

В Южно-Сахалинске шестиклассник распылил баллончик в двух человек

Текст: Артем Красиков

В гимназии Южно-Сахалинска в субботу шестиклассник распылил перцовый баллончик в двух одноклассников, сообщает пресс-служба администрации города.

На Сахалине сбежавшего из интерната мальчика нашли мертвым

Инцидент произошел в раздевалке спортзала после урока физкультуры. Всех школьников экстренно эвакуировали из близлежащих помещений, занятия в зале отменили.

"На месте сейчас работают медики. Пострадавших обследовали и оказали необходимую помощь, их здоровью ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

Родителей виновника вызвали в школу. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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