В Южно-Сахалинске шестиклассник распылил баллончик в двух человек

В гимназии Южно-Сахалинска в субботу шестиклассник распылил перцовый баллончик в двух одноклассников, сообщает пресс-служба администрации города.

Инцидент произошел в раздевалке спортзала после урока физкультуры. Всех школьников экстренно эвакуировали из близлежащих помещений, занятия в зале отменили.

"На месте сейчас работают медики. Пострадавших обследовали и оказали необходимую помощь, их здоровью ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

Родителей виновника вызвали в школу. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.