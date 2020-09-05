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05.09.2020 14:47
Рубрика: Происшествия

В Башкирии мужчина расстрелял работодателя любимой женщины

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)

Банальная ревность чуть не стала причиной трагедии: влюбленный мужчина выстрелил в работодателя симпатичной ему женщины.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в конце августа неподалеку от деревни Басурмановка Мелеузовского района неизвестный обстрелял дом на колесах, принадлежащий местному пасечнику. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что 61-летний житель Мелеузовского района, занимающийся пчеловодством, недавно принял на работу 36-летнюю женщину.

Однажды ночью дом на колесах, где ночевал пасечник и помощница, обстрелял неизвестный. Пчеловод, выбежавший из дома, получил заряд дроби, которая повредила ему левую кисть. Затем преступник скрылся на мопеде.

- В беседе с 36-летней помощницей, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее неоднократно судимый знакомый женщины, который, как оказалось, испытывал к ней теплые чувства, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе работы полицейские установили, что гражданин может находиться на ферме около деревни Старо-Альмясово Кугарчинского района. Здание расположено на открытой местности, поэтому прибывшим туда полицейским не удалось подойти незаметно. Они выбили входную дверь бревном и обнаружили внутри 49-летнего подозреваемого, вооруженного мачете. Бросить нож его заставила лишь угроза полицейских применить табельное оружие.

Фото: iStock
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В ходе обыска здания правоохранители нашли и изъяли ружье и патроны. Задержанный был доставлен в отдел полиции. Как оказалось, мужчина приревновал свою бывшую подругу к 61-летнему пчеловоду и решился на необдуманные действия.

По данному факту следователями регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый помещен под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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