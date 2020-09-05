В Пензе в День города открыли обновленные городские пространства

В субботу Пенза с размахом отметила День города.

На театральной площади развернулся гастрономический фестиваль. Участниками гастрофеста стали представители ресторанного бизнеса Пензы. На открытых площадках желающие могли попробовать угощения русской, японской, грузинской, вьетнамской и американской кухни, работали летние кафе под навесом.

Другой "вкусный праздник" проходил в сквере "Копилка пословиц", где была организована выставка-продажа продукции пензенских производителей сладостей, мороженого, безалкогольных напитков, меда и чая. Здесь можно было продегустировать новинки из ассортимента местных производителей.

На центральной улице Московской проводились мастер-классы, квесты и конкурсы для всей семьи. На площади Ленина расположились тематические локации для детей и их родителей. А на реконструированной набережной в центре города стартовал молодежный фестиваль Сура-Фест.

Вечером состоялся торжественный пуск нового светомузыкального фонтана. На его реконструкцию было направлено 100 миллионов рублей. Площадь зеркала фонтана составляет более 350 квадратных метров. Картины из брызг создают 263 специальные насадки. Танцующие под музыку струи воды поднимаются на высоту 20 метров. Фонтанная площадь стала очередным масштабным проектом по реновации общественных пространств, реализованным по инициативе главы региона Ивана Белозерцева.

Ночью над Сурой прогремел праздничный салют.

- По традиции мы отмечали это торжество 12 июня - в День России. К сожалению, в этом году его пришлось перенести в связи с пандемией коронавируса. Но, надеюсь, что все запланированное нами сегодня исполнится, и пензенцы, и гости нашего города с удовольствием проведут этот день на его обновленных улицах, площадях и в скверах, - обратился к жителям глава региона Иван Белозерцев.

Накануне состоялось открытие прогулочной зоны исторического мемориального комплекса "Оборонительный вал", которая органично связала памятник Первопоселенцу и Спасский кафедральный собор. Она станет очередным местом притяжения для туристов и жителей областного центра. Крепостной вал, сооруженный в 1666 году, является объектом культурного наследия федерального значения, памятником археологии.

На месте старинного земляного вала, окружавшего во времена основания города деревянную крепость Пензу и служившего для её защиты, в 1980 году был сооружен мемориальный комплекс - историческая композиция "Оборонительный вал Пензы XVII века". В композицию входит фрагмент крепостной стены с набатной башней, возле которой установлена чугунная пушка-мортира, а напротив вала - памятник Первопоселенцу.

По инициативе губернатора Ивана Белозерцева организована реконструкция комплекса, который дополнен прогулочной зоной с лестницей, ведущей с улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору. Видовые площадки позволят обозревать право- и левобережную части города Пензы, русло реки Суры. Строительно-реставрационные работы на Оборонительном валу продолжаются.

- Сейчас с собственниками участков земли ведем переговоры, чтобы продолжить благоустройство данного комплекса. Думаю, завершение работ в историческом центре Пензы привлечет внимание и горожан, и наших гостей", - пояснил Иван Белозерцев.

В ходе торжественного открытия прогулочной зоны мемориального комплекса для гостей устроили театрализованное представление. Их встречали исторические персонажи в образах прославивших Пензенский край литераторов - Михаила Лермонтова, Михаила Салтыкова-Щедрина, Виссариона Белинского, Александра Куприна.

Кстати

В эти дни проходит Купринский праздник на родине писателя в мемориальном доме в селе Наровчат. Директору музея Куприна Наталье Полевой губернатор вручил сертификат на миллион рублей. Средства будут направлены на развитие музея. Во время праздника были награждены победители и призеры всероссийского творческого конкурса "Гранатовый браслет". Лауреатам вручены денежная премия, ценные подарки и 11-томное собрание сочинений Александра Куприна.