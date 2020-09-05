В центре Самары обрушилась стена жилого дома

Новости

Россия одержала победу в "Танковом биатлоне" 18:19
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии 18:14
На полигоне Брестский наградили победителей "АрМИ-2020" 18:00
Жерар Депардье принял православие 16:56
Зась прокомментировал перспективы сотрудничества ОДКБ и Сербии 16:40
Москва обвинила Запад в многолетней работе над "Новичком" 16:34
Первый электрокроссовер VW рассекретили под видом прототипа 16:30
В Москве избили топ-блогера Марьяну Ро 16:24
Шведский премьер ответил на призывы остановить "Северный поток-2" 16:12
В Татарстане открылась анимационная школа "Союзмультфильма" 16:02
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата 16:01
Собчак рассказала Муцениеце, из-за чего бросила Виторгана 15:48
Лукашенко: Договоренности с РФ дают положительный результат для Беларуси 15:27
"Крестный отец 3" получит новую версию 15:16
Умер актер из фильма "Головой об стену" Бирол Унел 15:04
Собянин назвал врачей героями 14:18
Путин заявил о самоотверженности волонтеров во время пандемии 14:15
Тедеско рассказал о секрете успеха "Спартака" на старте сезона 14:06
Собянин: Коронавирус не остановит развитие Москвы 13:57
Столичные спасатели примерили роль экскурсоводов 13:51
Путин оценил работу московских властей в пандемию 13:42
В Москве открыли дополнительные пункты вакцинации от гриппа 13:17
В GAC назвали цены на конкурента Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander 13:16
Собянин: Второй волны коронавируса в России нет 13:08
Собянин: Госсовет не конфликтует с правительством 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
05.09.2020 17:50
Рубрика: Происшествия

В центре Самары обрушилась стена жилого дома

Текст: Андрей Куликов

В центре Самары обрушилась несущая стена жилого дома, пострадавших нет.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Видео: В Екатеринбурге из-за пожара обрушилась кровля хлебокомбината

Как сообщает ГУ МЧС по региону, обвалилась стена трехэтажного дома на улице Галактионовской, 153. Сообщение о происшествии поступило в 14.35 мск. Сотрудники МЧС, выехавшие на место происшествия, зафиксировали, что обвалилась стена над входом в подвал.

Пострадавшее здание было построено в 1910 году, в нем девять квартир, в которых зарегистрировано 50 жильцов.

- В результате происшествия погибших и пострадавших нет, - информирует пресс-служба ведомства.

Для жильцов дома организован пункт временного проживания.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

Главное сегодня

Путин назвал смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции
Собянин: Второй волны коронавируса в России нет
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2"
Россияне стали через суд удалять оскорбления в Сети
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники