В центре Самары обрушилась стена жилого дома

В центре Самары обрушилась несущая стена жилого дома, пострадавших нет.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, обвалилась стена трехэтажного дома на улице Галактионовской, 153. Сообщение о происшествии поступило в 14.35 мск. Сотрудники МЧС, выехавшие на место происшествия, зафиксировали, что обвалилась стена над входом в подвал.

Пострадавшее здание было построено в 1910 году, в нем девять квартир, в которых зарегистрировано 50 жильцов.

- В результате происшествия погибших и пострадавших нет, - информирует пресс-служба ведомства.

Для жильцов дома организован пункт временного проживания.