В Татарстане открылась анимационная школа "Союзмультфильма"

В Альметьевске открылась школа анимации, созданная совместно с киностудией "Союзмультфильм".

Это первое подобное учебное заведение в Татарстане. Школа состоит из двух корпусов. В одном из них будут проходить занятия с учениками дошкольного возраста. Детей познакомят с основами создания мультфильмов в рисованной, песочной, пластилиновой и stop-motion техниках.

Кроме того, специалисты помогут им развивать коммуникативные навыки с помощью разработанных "Союзмультфильмом" на основе мультсериалов "Простоквашино" и "Монсики" образовательных технологий.

Во втором корпусе будут заниматься ученики старшего возраста. С помощью специального оборудования они смогут освоить компьютерную 2D и 3D анимацию.

Как сообщили в пресс-службе президента РТ, важной особенностью образовательного учреждения является многофункциональность всех пространств - они преобразуются в зависимости от проводимых мероприятий. Так, помимо основных занятий по анимации в школе будут проходить просмотры фильмов, лекции, мастер-классы.

Ученики смогут работать и по смежным образовательным программам, которые помогут обучиться работе с камерой, сценарному мастерству, режиссуре, блогингу и фотосъемке.