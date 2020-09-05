Названы предсказывающие онкологию изменения родинок

Врач-онколог и хирург Михаил Мяснянкин рассказал о первых признаках возможного развития рака кожи, которые связаны со структурными изменениями родинок.

В первую очередь следует обращать внимание на увеличение родинок и изменение их цвета. Насторожить должен размер более пяти миллиметров и перемена цвета, например, со светло-коричневого до почти черного.

Особенно тщательно нужно следить за родинками на спине - из-за особенности расположения на этом месте они чаще травмируются и попадают под вредное воздействие солнечных лучей.

Как пояснил 5-tv.ru эксперт, регулярно проходить осмотры у врачей необходимо тем, у кого есть генетическая предрасположенность к раку кожи, а также проблемы с целостностью кожного покрова, связанные, например, с ожогами.