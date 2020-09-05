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05.09.2020 10:29
Рубрика: Власть

Рабочие места "Усольехимпрома" будут сохранены

Текст: Ирина Штерман

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев совершили рабочую поездку в Усолье-Сибирское. Они осмотрели промплощадку предприятия-банкрота ООО "Усольехимпром", а также оценили работу двух действующих на ней организаций: ООО "ПМК" и ОАО "Кристалл". Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области

Усольехимпром и БЦБК станут территориями развития

Как доложил врио губернатора Игорь Кобзев, всего на территории находятся 42 субъекта, которые имеют имущественные или финансовые интересы. Из них 15 продолжают работу, на них трудятся 1052 человека.

- Мы провели совещание со специалистами. Роспотребнадзор заключил, что можно продолжить работу предприятий, но необходимо соблюдение дополнительных требований. В первую очередь, нужны средства индивидуальной защиты, возможно, установка дополнительной вентиляции на предприятиях и, главное, обеспечение постоянного контроля, - заявил Максим Решетников.

- При ликвидации последствий деятельности ООО "Усольяхимпрома" мы должны сохранить коллективы предприятий, которые сейчас работают на промплощадке. Не каждое из них допустимо переместить территориально. В случае необходимости работу отдельных структур можно временно прекратить с возмещением убытков и возобновлением производственного процесса после очистки территории. Но есть исключительные случаи, когда остановка предприятия приведет к его гибели. Это мы тоже должны учесть, - подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.

Глава региона также сообщил, что, по информации Федерального Экологического оператора, работы по демонтажу цеха ртутного производства в Усолье-Сибирском начнутся уже в октябре этого года.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru
Подразделения химических войск и флота задействованы в Усолье-Сибирском

Игорь Кобзев подчеркнул, что личное внимание к проблеме "Усольехимпрома" Владимира Путина существенно ускорило старт необходимых работ по ликвидации накопленного экологического вреда на промплощадке. Ситуация находится на особом контроле Правительства РФ и Иркутской области. Силами Минобороны России обеспечивается радиационная и химическая разведка территории. Охрана промплощадки обеспечивается силами Росгвардии.

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