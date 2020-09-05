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05.09.2020 10:47
Рубрика: Экономика

До аэропорта Пулково протянут ветку метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы объявил конкурс по планировке территории для размещения станции метро в аэропорту Пулково.

Как следует из текста документации, опубликованной на сайте госзакупок, максимальная цена контракта составляет 37 миллионов 362 тысячи рублей. Подача заявок продлится до 30 сентября.

Фото: iStock
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Ожидается, что до Пулково будет протянута красная ветка метро от станции "Проспект Ветеранов".

Цена вопроса невелика, но очевидно, что это только начало. Исполнитель должен конкретно распланировать территорию для корректного расположения всех линейных объектов, следующим шагом должна стать предпроектная документация для станции, затем проект и лишь после окончания всех подготовительных работ на площадку выйдут метростроители.

Стоит отметить, что транспортная доступность петербургского аэропорта Пулково обсуждается уже давно. В 2019 году петербургский аэропорт обслужил 19,5 миллионов пассажиров, что является рекордным показателем. В 2020 году в воздушные перевозки вмешалась пандемия, но очевидно, что с окончанием ограничительных мер трафик будет восстанавливаться.

Один из самых важных вопросов - транспортная доступность. От станции метро "Московская" в Пулково ходят автобусы, это единственный способ добраться до воздушной гавани на общественном транспорте. В дни пиковых нагрузок эти автобусы буквально берут штурмом.

Рассматривалось несколько вариантов решения проблемы, в частности, предлагалось соединить Пулково и один из городских вокзалов аэроэкспрессом, как это сделано в Москве. Рассматривался также вариант монорельсового транспорта.

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