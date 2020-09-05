Под Псковом четыре человека погибли при столкновении иномарки с лосем

Четверо погибших и один пострадавший: таков итог столкновения легкового автомобиля с лосем. ЧП произошло в ночь с пятницы на субботу в Островском районе Псковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Авария произошла около часа ночи на 325-м километре трассы Санкт-Петербург-Невель. Согласно предварительным данным, с лосем, выбежавшим на дорогу, столкнулся автомобиль марки Lifan. Удар был столь силен, что водитель потерял управление.

В результате аварии четыре человека погибли сразу: водитель и трое пассажиров. Еще один пассажир получил травмы и госпитализирован. В иномарке находились жители Санкт-Петербурга.