Стало известно, когда пассажиры чаще ездят без билета

В выходные дни число "зайцев" в петербургском транспорте увеличивается до 15 процентов, в то время как в будни без билета ездят до 9 процентов пассажиров, об этом сообщает комитет по транспорту Северной столицы.

Сейчас в Петербурге проходит большой эксперимент - двух автобусных маршрутах и одном троллейбусном введено бескондукторное обслуживание, то есть, с пассажиров никто не требует купить билет, они сами должны приложить проездной к валидатору или расплатиться банковской картой.

На этих маршрутах усиленно работают контролеры, они не только ловят "зайцев", но и фиксируют, готов ли город к тому, чтобы отказаться от кондукторов и на других маршрутах. В комитете по транспорту отмечают, что в целом петербуржцы ответственно отнеслись к новой системе, большинство пассажиров сразу же оплачивают проезд независимо оттого, есть в салоне кондуктор или нет.

Также в комитете по транспорту отмечают, что совсем отказываться от услуг кондукторов в городе не планируют. В частности, в автобусах и троллейбусах, которые курсируют по центральным районам города, в любое время года много туристов, они не знают, сколько стоит проезд, как его оплатить, многие не знают, на какой остановке им выйти, чтобы дойти до той или иной достопримечательности. Поэтому, как говорят, в комитете по транспорту, в центре города кондукторы в любом случае продолжат работать на маршрутах.

А в спальных районах при переходе к бескондукторной системе оплаты проезда может вырасти число контролеров, чтобы снизить долю "зайцев" до минимума независимо от дня недели.