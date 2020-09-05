Новости

Стало известно, когда пассажиры чаще ездят без билета 11:07
ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения 10:58
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19 10:48
До аэропорта Пулково протянут ветку метро 10:47
Собянин: В дни пандемии москвичи проявили лучшие качества 10:37
Собянин поздравил Москву с Днем города 10:09
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2" 09:44
В Москве от коронавируса вылечились еще 1312 пациентов 09:25
В мечети в Бангладеш 11 человек погибли из-за взрыва кондиционеров 09:05
В Чехии зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом 08:24
Венесуэльские дипломаты в Бразилии стали "персонами нон грата" 08:15
Трамп озвучил сроки готовности американской вакцины от COVID-19 07:50
Москва отмечает День города 07:46
Дубль Радулова помог "Далласу" выиграть серию у "Колорадо" 07:22
Глава ФРС: Экономика США очень далека от восстановления 07:01
Скончалась бельгийская певица и актриса Анни Корди 06:26
Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений 06:10
В Японии остановят скоростные поезда из-за приближения нового тайфуна 05:59
Власти КНР обяжут пассажиров из США сдавать тест на COVID-19 05:49
Самая дорогая монета в мире выставлена на торги в США 05:19
В Иране более 200 человек пострадали при взрыве баллона с хлором 04:45
Мурашко сообщил о двукратном снижении числа пациентов с COVID-19 в больницах 04:17
В США заявили о росте числа нелегальных мигрантов на границе с Мексикой 04:00
Мэр Вашингтона пообещала Трампу усилить борьбу с беспорядками 03:28
В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями 02:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
05.09.2020 11:07
Рубрика: Экономика

Стало известно, когда пассажиры чаще ездят без билета

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В выходные дни число "зайцев" в петербургском транспорте увеличивается до 15 процентов, в то время как в будни без билета ездят до 9 процентов пассажиров, об этом сообщает комитет по транспорту Северной столицы.

До аэропорта Пулково протянут ветку метро

Сейчас в Петербурге проходит большой эксперимент - двух автобусных маршрутах и одном троллейбусном введено бескондукторное обслуживание, то есть, с пассажиров никто не требует купить билет, они сами должны приложить проездной к валидатору или расплатиться банковской картой.

На этих маршрутах усиленно работают контролеры, они не только ловят "зайцев", но и фиксируют, готов ли город к тому, чтобы отказаться от кондукторов и на других маршрутах. В комитете по транспорту отмечают, что в целом петербуржцы ответственно отнеслись к новой системе, большинство пассажиров сразу же оплачивают проезд независимо оттого, есть в салоне кондуктор или нет.

Также в комитете по транспорту отмечают, что совсем отказываться от услуг кондукторов в городе не планируют. В частности, в автобусах и троллейбусах, которые курсируют по центральным районам города, в любое время года много туристов, они не знают, сколько стоит проезд, как его оплатить, многие не знают, на какой остановке им выйти, чтобы дойти до той или иной достопримечательности. Поэтому, как говорят, в комитете по транспорту, в центре города кондукторы в любом случае продолжат работать на маршрутах.

А в спальных районах при переходе к бескондукторной системе оплаты проезда может вырасти число контролеров, чтобы снизить долю "зайцев" до минимума независимо от дня недели.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2"
Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре