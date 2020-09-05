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05.09.2020 16:30
Рубрика: Общество

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Текст: Татьяна Тюменева
Об этой сенсационной новости сообщил телеканалу "Звезда" историк Сергей Трифонов. По его версии "восьмое чудо света" хранится в ящиках в бункере последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша.
Воссозданная Янтарная комната в Екатерининском дворце. Фото: Белинский Юрий/ТАСС Воссозданная Янтарная комната в Екатерининском дворце. Фото: Белинский Юрий/ТАСС
Воссозданная Янтарная комната в Екатерининском дворце. Фото: Белинский Юрий/ТАСС

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Ныне бункер превращен в музей. Однако не все его помещения доступны. Часть нижних залита водой. Именно в одной из затопленных комнат, возможно, и хранятся сокровища, утерянные три четверти века назад.

Одним из доказательств Трифонов считает отлично сохранившиеся рунические знаки на чугунных воротах. Знаков - 88.

"Когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная руническими знаками", - отметил Трифонов.

С помощью зонда с видеокамерой историк вместе с сыном смог осмотреть подтопленное помещение. В нем четко видны по крайней мере четыре больших ящика размером два метра на метр. Трифонов предполагает, что именно в них и хранятся драгоценные янтарные панели. Пока что сломать стену, мешающую проходу в затопленное помещение, нельзя. Все может обрушиться.

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Напомним: Янтарная комната работы немецких мастеров 18 века была вывезена из Екатерининского дворца Царского села (г. Пушкин) еще в 1941 году в Королевский замок Кенигсберга. Весной 1945 года она исчезла. Версий о ее местонахождении было много, но ни одна не подтвердилась.

Вполне возможна, что сокровище действительно находится совсем неподалеку от места своего последнего "официального хранения".

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