В Выборге начинается театральный фестиваль "Балтийский кукловорот"

5 сентября в Выборге начинается II Международный фестиваль театров кукол "Балтийский кукловорот". Проводит его театр драмы и кукол "Святая крепость".

Фестиваль родился в Выборге в 1992 году, при поддержке президента Международного союза кукольных театров (UNIMA) Сирппы Сивори-Асп, художественного руководителя Хельсинского театра "Зеленое яблоко", выборжанки по рождению. Тогда фестиваль назывался "Куклы севера Балтики" (Nord Balt Puppe ), просуществовал около 10 лет, и "вихрь вокруг Балтики" промчался по соседним странам: Эстония, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия...

В прошлом году художественный руководитель театра "Святая крепость" Юрий Лабецкий решил возобновить фестиваль, нашел поддержку в Министерстве культуры РФ и Союзе театральных деятелей, в Международном союзе кукольных театров. Идею поддержало и правительство Ленинградской области.

- Думаю, теперь "Балтийский кукловорот" получил постоянную прописку, - констатировал президент фестиваля. - Это далось нелегко - огромные силы, налаживание связей, все заново… Но появилось немало друзей. Артисты, как известно, люди одной национальности, одна семья. И теперь мы хотим сделать фестиваль ежегодным. В прошлом году у нас было 120 участников, приехали 18 театров, все прошло весьма успешно - отзывы долго колыхались на наших балтийских волнах. В этом году ждали еще больше участников, но из-за пандемии, закрытых границ, к сожалению, многие не приедут. В заявке были театры из Германии, Египта, Японии, Сербии, Перу, Испании, Бельгии, Финляндии, Эстонии. В итоге финны, два эстонских театра и бельгийский прислали полноценные записи своих спектаклей и будут участвовать в онлайн-режиме.

Театр марионеток имени Е.С. Деммени Фото: Пресс-служба фестиваля "Балтийский кукловорот"

Программа

Нынче на фестиваль поступило 50 заявок. Участвует 21 театр. По какому принципу составляется программа? Премьера или нет, спектакль с многолетней историей, на какую-то определенную тему - не важно.

- Конечно, театры представляют то, что считают лучшим. Но хозяин-барин, что называется, - рассмеялся Юрий Лабецкий. - Это абсолютная вкусовщина, извините меня. Личный подход. Наша команда смотрит все спектакли по несколько раз. Что важно? Должно быть интересно, неожиданно, вызывать удивление.

Увидим несколько российских театров - петербургские, московские, из Костромы, Липецка, Севастополя, Кургана. Не только государственные, но и негосударственные.

Зарубежные спектакли будут смотреть члены жюри на большом экране. Кроме того, установят экран на улице перед театром, и будут идти трансляции, а также трансляции на YouTube-канале театра.

Хозяева фестиваля покажут драму "Рядовые", спектакль Юрия Лабецкого по одноименной пьесе Алексея Дударева, рассказывающей о взводе солдат в последние дни Великой Отечественной войны в мае 1945-го. Спектакль посвящен 75-летию Великой Победы. Премьера состоялась 3 сентября.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Балтийский кукловорот"

Жюри

Фестиваль конкурсный. В жюри вошли декан факультета театра кукол РГИСИ Николай Наумов, президент Международного фестиваля КУКART Давид Бурман, ведущая актриса Театра марионеток имени Е.С. Деммени, народная артистка России Фаина Костина, старший преподаватель кафедры режиссуры и актерского мастерства театра кукол РГИСИ, основатель и художественный руководитель кукольного театра "Байкамела" в Белграде (Сербия) Амела Вученович, а также известные театральные критики Марина Тимашева, Екатерина Омецинская, Анна Константинова.

Призы

Кроме дипломов, лауреаты получат в подарок Куку. Как говорит Лабецкий:

- Мы придумали очаровательный, на наш взгляд, приз, назвали его Кука. Обаятельный кукленок, который сидит на кубе - драгоценном камне. Достаточно увесистый, тяжелый. Он проводит конференции, герой фестиваля.

Открытие фестиваля 5 сентября в 18:00 на набережной у отеля "Дружба". Вход свободный.

Кстати

В следующем году театр "Святая крепость" отметит 40-летие. В городе приступили к осуществлению проекта по строительству нового здания театра. Планируется, что строительство завершится через четыре года.

Прямая речь

Давид Бурман, режиссер, продюсер, президент фестиваля КУKART, член жюри фестиваля "Балтийский кукловорот":

- Большое счастье, что в Санкт-Петербурге, столице кукольников России и одной из крупнейших столиц кукольников мира, есть театральный институт, и Николай Наумов, профессор, декан факультета театра кукол - председатель жюри фестиваля в Выборге. И есть фестивали, демонстрирующие нашу жизнь - КУKART, международный фестиваль-биенале кукольных и синтетических театров, фестиваль Руслана Кудашова. А в Ленинградской области Юрий Лабецкий создал знаковый, имиджевый театр "Святая крепость", который сформировал совершенно новый зрительский интерес, соединив на одной сцене кукол и драму, показав, что между ними нет границ. Например, спектакль Лабецкого "Три сестры" - фантастическое явление, давшее новый импульс многим театрам. Были такие отзывы: "Мы теперь понимаем, о чем писал Чехов". А какой огромный объем работы - международный фестиваль кукольников - для такого небольшого театра! В прошлом году в Выборг приезжали театры из Аргентины, Венесуэллы, Норвегии, далекие от Балтики, постановки которых мы вряд ли бы где увидели… Дорогого стоит, что наше движение - "Балтийский кукловорот", балтийский вихрь - даст возможность наполнить себя и зрителей, несмотря на пандемию, карантин, другой аурой.

Амела Вученович, актриса, режиссер, драматург, преподаватель РГИСИ. Основатель и художественный руководитель кукольного театра "Байкамела" в Белграде (Сербия). Второй раз в команде жюри "Балтийского кукловорота":

- Творческое обогащение участников - одна из главных функций фестиваля. Создатели спектаклей обмениваются идеями, смотрим работы друг друга. Это важно и для общего развития театров.

Мы давно стали одной командой. И вот появился "Балтийский кукловорот", а потом к фестивалю присоединились и другие страны - границы расширяются. Очень ценно то, что мы увидим спектакли нескольких российских театров, которые находятся далеко от Выборга, они объединят Россию. Фестиваль помогает развитию и будущих артистов - в нем участвуют студенты, это самая большая, лучшая школа для них. Студенты 4 курса факультета театра кукол РГИСИ покажут в эти дни два спектакля и выступят на церемонии закрытия.