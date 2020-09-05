Панамское судно оштрафовали за нарушение границы РФ в Черном море

Под Новороссийском оштрафовали капитана иностранного судна за нарушение режима госграницы. Об этом в субботу сообщили "РГ" в пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что речь идет о панамском сухогрузе Berat. Силовики выяснили, что судно зашло на территорию временно опасного для плавания района в акватории Черного моря. Произошло это во время следования от границы РФ до пункта пропуска в Новороссийске.

В итоге на капитана судна составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 18.1 КоАП РФ ("Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации").