В Севастополе состоялся первый гала-концерт Театра оперы и балета

В гала-концерте первого сезона севастопольского Театра оперы и балета приняли участие звезды российского балета с мировыми именами. Выступления прошли на сцене городского театр имени Луначарского, поскольку здание оперного театра еще строится.

- Это первое представление севастопольской публике нашей деятельности, - рассказал журналистам замдиректора Севастопольского государственного театра оперы и балета Сергей Уваров. - Поприветствовать нас, поддержать и пожелать доброго пути приехали наши коллеги - артисты Большого и Мариинского театра. 4 сентября можно считать днем рождения севастопольского театра.

Перед зрителями выступили приглашенный солист лондонского Королевского балета и Баварского государственного балета Сергей Полунин, примы-балерины Большого театра Светлана Захарова и Екатерина Крысанова, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Тимур Аксеров и другие. Они исполнили партии из классических балетов "Лебединое озеро", "Корсар", "Дон Кихот", а также современные хореографические композиции.

Севастопольский театр оперы и балета был учрежден по поручению президента России Владимира Путина в рамках южного культурно-образовательного кластера. Как сообщил директор учреждения Сергей Полунин, подбирать артистов будущей труппы начнут заранее, чтобы когда здание театра будет готово, в нем сразу начались выступления.

- Собирать труппу надо уже сейчас, ставить спектакли, работать с артистами, потому что для нас все это впервые, - отметил Полунин.