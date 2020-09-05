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05.09.2020 10:53
Рубрика: Культура

В Севастополе состоялся первый гала-концерт Театра оперы и балета

Текст: Юлия Крымова
Фото: Анна Садовникова/пресс-служба правительства Севастополя Фото: Анна Садовникова/пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Анна Садовникова/пресс-служба правительства Севастополя

В гала-концерте первого сезона севастопольского Театра оперы и балета приняли участие звезды российского балета с мировыми именами. Выступления прошли на сцене городского театр имени Луначарского, поскольку здание оперного театра еще строится.

Фото: пресс-служба министерства культуры РФ
Большой театр впервые выступил в Крыму

- Это первое представление севастопольской публике нашей деятельности, - рассказал журналистам замдиректора Севастопольского государственного театра оперы и балета Сергей Уваров. - Поприветствовать нас, поддержать и пожелать доброго пути приехали наши коллеги - артисты Большого и Мариинского театра. 4 сентября можно считать днем рождения севастопольского театра.

Перед зрителями выступили приглашенный солист лондонского Королевского балета и Баварского государственного балета Сергей Полунин, примы-балерины Большого театра Светлана Захарова и Екатерина Крысанова, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Тимур Аксеров и другие. Они исполнили партии из классических балетов "Лебединое озеро", "Корсар", "Дон Кихот", а также современные хореографические композиции.

Севастопольский театр оперы и балета был учрежден по поручению президента России Владимира Путина в рамках южного культурно-образовательного кластера. Как сообщил директор учреждения Сергей Полунин, подбирать артистов будущей труппы начнут заранее, чтобы когда здание театра будет готово, в нем сразу начались выступления.

- Собирать труппу надо уже сейчас, ставить спектакли, работать с артистами, потому что для нас все это впервые, - отметил Полунин.

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