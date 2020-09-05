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05.09.2020 21:16
Рубрика: Общество

Рошаль предложил немецким врачам совместно изучить состояние Навального

Текст: Иван Петров
Президент Российской национальной медицинской палаты Леонид Рошаль обратился к немецкому коллеге по поводу ситуации с возможным отравлением блогера Алексея Навального. Письмо российский медицинский деятель направил президенту Германской медицинской ассоциации доктору Клаусу Рейнхардту.

"Мы, как врачи, были потрясены болезнью Алексея Навального. Когда молодой человек внезапно теряет сознание и впадает в кому неясного генеза, это очень трагично. В клиническом измерении такие случаи не только трагичны, но и очень сложны в плане диагностики и лечения", - говорится в письме Рошаля.

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Президент национальной медицинской палаты России отмечает, что в настоящее время создаётся пространство для выдвижения различных версий произошедшего. Причём, зачастую далеких от профессионализма.

"С момента поступления господина Навального в Омскую больницу скорой помощи, врачи делали все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пациента. Они спасли ему жизнь. Для консультации были приглашены реаниматологи и другие специалисты из ведущих медицинских учреждений страны. По просьбе родственников был обеспечен доступ немецких врачей к пациенту, а также его последующая транспортировка в Германию", - пишет Леонид Рошаль.

Отмечается, что по итогам обследования и лечения в Омске и Берлине врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Алексея Навального. "Во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального. Врачи должны быть вне политики, и если возникают сложные клинические случаи, мы должны решать эти сложные вопросы между собой во врачебном сообществе. Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться бездоказательно политиками", - подчеркивает Леонид Рошаль.

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Российский эксперт считает, что когда мнения докторов расходятся, принято проводить консилиум. "По этой причине мы хотели бы предложить создать совместную комиссию из представителей Национальной медицинской палаты России и Врачебной палаты Германии, возможно с привлечением специалистов по отравлениям из других стран, для проведения консилиума и беспристрастного окончательного решения вопроса о том, было ли или не было отравление у Алексея Навального", - говорится в письме.

"Мы все заинтересованы в правде, и, если мы убедимся в том, что действительно было отравление у Алексея Навального, и его тяжелое состояние не связано с иными причинами - мы будем требовать возбуждения в России уголовного дела и принятия самых решительных мер", - заверил Леонид Рошаль, добавив, что медики из больницы скорой помощи Омска с момента эвакуации были готовы предоставить весь имеющийся у них материал для совместных исследований.

Общество Здоровье

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