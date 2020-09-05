Рошаль предложил немецким врачам совместно изучить состояние Навального

"Мы, как врачи, были потрясены болезнью Алексея Навального. Когда молодой человек внезапно теряет сознание и впадает в кому неясного генеза, это очень трагично. В клиническом измерении такие случаи не только трагичны, но и очень сложны в плане диагностики и лечения", - говорится в письме Рошаля.
Президент национальной медицинской палаты России отмечает, что в настоящее время создаётся пространство для выдвижения различных версий произошедшего. Причём, зачастую далеких от профессионализма.
"С момента поступления господина Навального в Омскую больницу скорой помощи, врачи делали все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пациента. Они спасли ему жизнь. Для консультации были приглашены реаниматологи и другие специалисты из ведущих медицинских учреждений страны. По просьбе родственников был обеспечен доступ немецких врачей к пациенту, а также его последующая транспортировка в Германию", - пишет Леонид Рошаль.
Отмечается, что по итогам обследования и лечения в Омске и Берлине врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Алексея Навального. "Во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального. Врачи должны быть вне политики, и если возникают сложные клинические случаи, мы должны решать эти сложные вопросы между собой во врачебном сообществе. Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться бездоказательно политиками", - подчеркивает Леонид Рошаль.
Российский эксперт считает, что когда мнения докторов расходятся, принято проводить консилиум. "По этой причине мы хотели бы предложить создать совместную комиссию из представителей Национальной медицинской палаты России и Врачебной палаты Германии, возможно с привлечением специалистов по отравлениям из других стран, для проведения консилиума и беспристрастного окончательного решения вопроса о том, было ли или не было отравление у Алексея Навального", - говорится в письме.
"Мы все заинтересованы в правде, и, если мы убедимся в том, что действительно было отравление у Алексея Навального, и его тяжелое состояние не связано с иными причинами - мы будем требовать возбуждения в России уголовного дела и принятия самых решительных мер", - заверил Леонид Рошаль, добавив, что медики из больницы скорой помощи Омска с момента эвакуации были готовы предоставить весь имеющийся у них материал для совместных исследований.