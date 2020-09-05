Самая дорогая монета в мире выставлена на торги в США

Редкий серебряный доллар 1794 года выпуска уже восьмого октября обретет нового владельца. Эта монета, выставленная на торги, представляет огромную ценность для нумизматов. По данным CNN, доллар, проданный в 2013 году за десять миллионов долларов, может установить новый рекорд стоимости.

Монета украшена профилем женщины-Свободы, стилизованным под греческих богинь, с распущенными волосами. Это был первый отчеканенный доллар, который, скорее всего, держал в руках президент США Джордж Вашингтон, пишет РИА Новости.

Всего было выпущено 1758 таких монет, однако до нас дошло всего около 130. Эти деньги не предназначались для широкой публики. Их раздавали конгрессменам и почетным гражданам США в качестве сувениров.