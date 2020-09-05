Серей Шойгу поблагодарил министра обороны КНР за развитие сотрудничества

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил своего коллегу из Китая Вэя Фэнхэ за внимание, которое он уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества России и Китая.

Как сказал Сергей Шойгу на рабочей встрече с Вэем Фэнхэ, несмотря на пандемию коронавируса, министр обороны КНР в этом году уже второй раз посещает Россию. "Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами", - поблагодарил коллегу Шойгу.

По словам российского министра, обмен опытом военных медиков РФ и КНР в период пандемии COVID-19 особенно подчеркивает высокий уровень отношений двух стран. В свою очередь, министр обороны КНР рассказал, что две его поездки в Россию были единственными командировками в период пандемии.