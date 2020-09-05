Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу чувствует себя хорошо после сделанной им прививки от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сам рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".

"У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений", - сказал он.

"Рекомендую всем пройти эту вакцинацию", - добавил министр и сообщил, что на вакцинацию согласился для того, чтобы "развеять последние сомнения" у тех, кто не верит в ее безопасность и эффективность.

Прививку министр сделал несколько дней назад. Сообщил он об этом накануне, когда первую в мире зарегистрированная российская вакцина от COVID-19 продемонстрировали в Москве главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии, прибывшим в Россию для участия в заседании.