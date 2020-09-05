Собчак рассказала Муцениеце, из-за чего бросила Виторгана

Российская актриса, телеведущая, светская львица и чтец-декламатор Ксения Собчак прокомментировала свой развод с актером Максимом Виторганом.

Произошло это на YouTube-шоу "Честный разговор" с актрисой Агатой Муцениеце, которая сама только что со скандалами развелась с актером Павлом Прилучным. Видео размещено на канале Муцениеце.

Разговор двух медийных персон продолжался без малого час и из него мы среди прочего узнали, что семилетний брак Собчак и Виторгана, подаривший паре сына Платона, распался из-за того, что артисты "начали идти в разных направлениях". Что Ксения Анатольевна поняла не сразу, думала - помутнение нашло какое-то. А потом поняла: нет, любовь прошла.

"Наши отношения были построены на том, что мы очень разные. Как мы это называли - союз тормоза и молнии", - говорит львица, обращая внимание, что это было круто и какое-то время действительно работало. Но у Ксении Анатольевны "были разные отношения", поэтому она точно чувствует, где начало конца, когда начинается период, когда вы начинаете идти в разные стороны. А именно: когда у пары появляются отдельные компании, отдельные интересы и "ты начинаешь чувствовать свое одиночество в чем-то".

"Это не плохо и не хорошо, но люди либо развиваются вместе, либо один имеет другую сторону, и со временем эта пропасть вас разрушает", - отмечает Собчак. Промежуточно подытожив: "Ты понимаешь, что у тебя с человеком в чем-то взгляды не совпадают".

При этом Ксения Анатольевна подчеркнула, что по-прежнему благодарна первому мужу ("это было прекрасное время, одно из лучших в жизни"), вспоминает их брак с "огромным теплом" и считает Виторгана замечательным отцом - расставание ей давалось тяжело. В том числе - из-за ответственности перед совместным ребенком.

"Большая любовь была, и то, что она закончилась, не значит, что ее не было", - заверила телеведущая.