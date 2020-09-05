Собянин: Госсовет не конфликтует с правительством

Госсовет работает в тесном взаимодействии с правительством и не конфликтует с ним. Об этом в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавлявший рабочую группу по борьбе с коронавирусом.

"Группа сама по себе не работала, - уточнил Собянин. - Только в теснейшей связи с правительством, я был первым заместителем главы координационного совета под председательством премьер-министра Михаила Мишустина".

Рабочая группа Госсовета и оперативный штаб правительства РФ дополняли друг друга, и этот механизм показал достаточную эффективность, подчеркнул Собянин.