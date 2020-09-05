Постановление губернатора Тверской области от 4 сентября 2020 года № 131-пг "Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Тверской области постановляю:

1. С 5 сентября 2020 года допускается работа:

1) боулингов, при условии обязательного проведения после каждой игры дезинфекции шаров для боулинга с использованием дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) детских игровых комнат, при условии заполнения посетителями не более чем на 50 процентов от установленной вместительности объекта;

3) развлекательных центров, при условии заполнения посетителями не более чем на 50 процентов от установленной вместительности объекта;

4) компьютерных клубов, при условии заполнения посетителями не более чем на 50 процентов от установленной вместительности объекта.

2. С 5 сентября 2020 года допускается проведение публичных слушаний, общественных обсуждений в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" при соблюдении следующих условий:

1) места для участников заполняются не более чем на 50 процентов;

2) используется рассадка участников с интервалом не менее чем через одно посадочное место.

3. Работа объектов и проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 2 настоящего постановления, помимо условий, установленных указанными пунктами, возобновляется при условии:

1) соблюдения работниками и посетителями (участниками) соответствующего объекта (мероприятия) дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей используемой территории (включая прилегающую территорию);

2) ежедневного измерения температуры тела работников до начала рабочего времени (смены) при входе в соответствующий объект и в течение рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

3) ежедневного проведения дезинфекции помещений соответствующего объекта, контактных поверхностей (мебели, оборудования и т.п.) и обеззараживания воздуха в помещениях соответствующего объекта с использованием дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

4) постоянного использования работниками (организаторами и участниками) во время нахождения в соответствующем объекте (на мероприятии) средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

5) постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования посетителями (участниками) при входе в соответствующий объект (на мероприятие).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







