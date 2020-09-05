Учителей приглашают во Всероссийский педагогический совет

Стартовал открытый набор во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения, который поможет ведомству в принятии эффективных решений на федеральном уровне. Прием заявок - с 5 по 17 сентября включительно.

- Я приглашаю учителей смело участвовать в наборе. Он будет вестись максимально открыто. Нам нужны ваш опыт, профессионализм, экспертная позиция, - прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов. - Педагоги, которые войдут в совет, помогут нам двигаться в правильном направлении, принимать наиболее эффективные решения по улучшению школьного образования, материально-технической оснащенности школ, вопросам оплаты труда и профессионального развития учителей.

К участию в наборе приглашаются все российские учителя, имеющие стаж работы в школе не менее пяти лет. Члены совета будут определены по итогам открытого всенародного голосования, которое пройдет с 21 сентября по 4 октября включительно в специальном приложении в соцсети Одноклассники.

Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно рассказать в заявке о педагогических достижениях, поделиться своим взглядом на развитие отечественной системы образования, видением роли в совете.

Подать заявку можно тремя способами: заполнить форму на портале "Российское образование", создать пост у себя на странице в соцсети Одноклассники с хештегом #педсовет2020, а также написать личное сообщение в сообщество "Мы учителя!".

Имена победителей всероссийского голосования будут объявлены 5 октября во время торжественного празднования Дня учителя.