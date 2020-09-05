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05.09.2020 10:50
Рубрика: Общество

Учителей приглашают во Всероссийский педагогический совет

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Стартовал открытый набор во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения, который поможет ведомству в принятии эффективных решений на федеральном уровне. Прием заявок - с 5 по 17 сентября включительно.

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- Я приглашаю учителей смело участвовать в наборе. Он будет вестись максимально открыто. Нам нужны ваш опыт, профессионализм, экспертная позиция, - прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов. - Педагоги, которые войдут в совет, помогут нам двигаться в правильном направлении, принимать наиболее эффективные решения по улучшению школьного образования, материально-технической оснащенности школ, вопросам оплаты труда и профессионального развития учителей.

К участию в наборе приглашаются все российские учителя, имеющие стаж работы в школе не менее пяти лет. Члены совета будут определены по итогам открытого всенародного голосования, которое пройдет с 21 сентября по 4 октября включительно в специальном приложении в соцсети Одноклассники.

Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно рассказать в заявке о педагогических достижениях, поделиться своим взглядом на развитие отечественной системы образования, видением роли в совете.

Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области
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Подать заявку можно тремя способами: заполнить форму на портале "Российское образование", создать пост у себя на странице в соцсети Одноклассники с хештегом #педсовет2020, а также написать личное сообщение в сообщество "Мы учителя!".

Имена победителей всероссийского голосования будут объявлены 5 октября во время торжественного празднования Дня учителя.

Общество Образование

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