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Умерла телеведущая Александра Ливанская

Новости
    05.09.2020, 20:54
Текст:   Козьма Лоханкин

Умерла журналистка и телеведущая Александра Ливанская.

Об утрате сообщил её сын Артемий Симонян. По его словам, причиной смерти стал рак. Ливанская скончалась в полдень субботы.

Симонян добавил, что отпевание и похороны пройдут 9 сентября.

Александра Юрьевна Ливанская родилась в Москве 23 февраля 1956 года. С 1978 года работала в ЦТ Гостелерадио СССР в Москве, с 1985-го - корреспондентом новостной программы "Время". Была одним из авторов передачи "После полуночи", в девяностых вела программу "Репортаж ни о чём". Затем создала программу "В городе N", с 1998-го вела "Здравствуй, мама!" на ТВЦ. Стала автором и режиссёром нескольких документальных фильмов.

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