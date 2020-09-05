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05.09.2020 08:00
Рубрика: Экономика

В 2022 году Россия сможет выйти на докризисные уровни добычи нефти

Текст: Сергей Тихонов
Россия сможет выйти на уровень добычи нефти 2018-2019 годов после завершения сделки ОПЕК+, не меняя действующую налоговую систему. Об этом сказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: iStock
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году

По его словам, восстановить добычу до этого уровня получится, поскольку компании подбирали параметры сокращения производства таким образом, чтобы была возможность возобновить производство. Но ухудшение качества ресурсной базы сделает удержание полки добычи все более и более проблематичным и трудным без создания новых стимулов для инвестирования в трудноизвлекаемые запасы с высокой себестоимостью разработки.

"У нас задача - максимально использовать потенциал нашей нефтегазовой отрасли на благо страны. Это означает инвестиции и налоговые поступления", - сказал Сорокин. По его мнению, нужен баланс между двумя компонентами - наращиванием инвестиций в отрасль и потребностями бюджета, чтобы они в максимальной степени реализовывались.

Полный текст интервью с Павлом Сорокиным читайте в ближайшем номере "РГ".

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго

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