В Австралии произведены десятки арестов митингующих против карантина

В крупнейших австралийских городах, Мельбурне и Сиднее, в субботу полиция произвела десятки арестов в связи с протестами против карантина, в которых приняли участие сотни людей по всей стране. Акции протеста также прошли в Брисбене, Аделаиде и Перте.

В Мельбурне, столице штата Виктория, в последние два месяца ставшей горячей точкой коронавируса в Австралии, около 300 человек вышли на марши вопреки жестким мерам изоляции, которые действуют в течение полутора месяцев и запрещают групповые собрания. Протестующие скандировали "свобода" и "права человека" в присутствии большого количества полицейских. Власти предупредили протестующих, выступающих против изоляции, о возможных задержаниях, если они соберутся в субботу на митинги в День свободы в Мельбурне, сообщает 9 News. Всего в штате Виктория было арестовано 15 человек и было выдано 160 уведомлений о нарушениях. 14 человек были арестованы за нарушение рекомендаций департамента здравоохранения, а один - за нападение на полицейских. Премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс осудил протестные акции, назвав митингующих "абсолютными эгоистами". "Это небезопасно, неразумно, незаконно", - заявил чиновник репортерам. "Мы находимся в городе, где изоляция, предлагаемая Дэниелом Эндрюсом, на самом деле оказалась хуже, чем то, что происходит вокруг", - сказала AFP протестующая Фиона Кэт.

По сообщениям местных СМИ, в других местах проводились более скромные митинги, в том числе два в Сиднее и один в Байрон-Бей. Полиция произвела 14 арестов, задержав в числе прочих трех человек, подозреваемых в нападении на сотрудников полиции. Протесты, отмечает Reuters, были организованы онлайн-группами, продвигающими теории заговора, связанные с вирусами, и выступающими против вакцинации. Ранее австралийская полиция подвергалась жесткой критике за арест беременной женщины, обвиняемой в пропаганде протестных настроений в интернете. В пятницу офицеры также ворвались в дом к бывшему бодибилдеру и стороннику теории заговора, который также призывал людей присоединиться к мероприятию.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австралии увеличилось более чем в три раза и превысило 26 тысяч за последние два месяца, а количество смертей увеличилось со 104 до 748 за тот же период. С июля штат Виктория находится на жестком карантине сроком на шесть недель, чтобы обуздать вспышку коронавируса, вызвавшую официальную вторую волну пандемии COVID-19 в Австралии. Власти ввели для жителей штата обязательное правило пребывания дома, за исключением необходимости приобрести продукты и лекарства, а также ночной комендантский час в Мельбурне. На время изоляции закрыты многие предприятия и запрещены групповые собрания по всему штату.

На Викторию приходится 75 процентов всех случаев инфицирования в Австралии и 90 процентов всех смертей. Штат сообщил о 11 случаях смерти в субботу и более 70 новых случаях инфицирования - по сравнению с пиком в 725 новых случаев заражения 5 августа. Однако эта цифра оказалась больше ожидаемой властями Виктории, которые пять недель назад ввели жесткие ограничительные меры и надеялись на снижение кривой пандемии, а не на ее рост, как это случилось на самом деле, даже несмотря на строгую изоляцию, спровоцировавшую протестные настроения.

В пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что семь из восьми штатов и территорий страны согласились открыть свои внутренние границы к декабрю. По его словам, открытие границы Австралии с Новой Зеландией стимулирует туризм и поможет оживить австралийскую экономику, которая впервые за последние несколько десятилетий переживает глубокий кризис.