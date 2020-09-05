В Чехии зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом

Новый рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом зафиксирован в Чехии. За прошедшие сутки выявлено 798 новых случаев.

Это наибольший показатель за период пандемии. Увеличение количества заболевших фиксируется третьи сутки подряд, сообщает ТАСС со ссылкой на чешское министерство здравоохранения.

В предыдущие сутки были зарегистрированы, соответственно, 680 и 650 заболевших. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в районе городов Годонин на юго-востоке республики и Свитавы (Восточная Чехия), а также в Праге.

Темпы распространения коронавируса увеличиваются с первого сентября. В Чехии провели 945 964 теста для выявления инфицированных. За последние сутки тестирование прошли около 11 тысяч жителей республики.