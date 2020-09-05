В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями

За время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Россия значительно нарастила свои валютные резервы, что сделало страну неуязвимой перед санкционным давлением. Западу стоит задуматься о целесообразности этих шагов. Об этом заявил в своей статье старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.

У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Таких показателей удалось достичь даже несмотря на сохранение антироссийских санкций. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане, приводится мнение стратега независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера.

По мнению немецкого журналиста, к таким успешным результатам привела экономическая политика президента Владимира Путина, у которого есть ряд очень важных принципов и убеждений в экономической сфере, пишет РИА Новости. Из них Цшэпитц особенно выделяет стратегию по наращиванию финансовых резервов и стремление избежать чрезмерной долговой нагрузки.

Также эксперт подчеркивает важность реструктуризации российских валютных резервов, а именно отказ от доллара в пользу увеличения запасов золота. Именно благодаря всем этим действиям, по мнению Цшепитца, российские резервы смогли достичь рекордных показателей.

В отличие от трех прошлых финансовых кризисов, экономика России стала существенно стабильнее, и не наблюдается никаких признаков паники, подчеркивает автор.