Новости

Мэр Вашингтона пообещала Трампу усилить борьбу с беспорядками 03:28
В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями 02:55
Гигантские "пьяные" осы атаковали жителей Великобритании 02:26
Трамп решил выделить еще 300 млрд долларов на стимулирование экономики США 02:04
Мурашко: В 30 регионах РФ сохраняется напряженная ситуация с COVID-19 01:31
В Канаде стрельба в результате семейной ссоры унесла жизни пяти человек 00:48
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 04.09.2020
"Челси" объявил о переходе Хаверца 04.09.2020
Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным морем 04.09.2020
Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России 04.09.2020
Мурашко: Международные полеты не ухудшили ситуацию с COVID-19 в России 04.09.2020
Молодежная сборная России обыграла Болгарию в квалификации Евро-2021 04.09.2020
Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ 04.09.2020
22-летний велогонщик Свешников умер во время Гран-при России 04.09.2020
Сербия и Косово договорились нормализовать экономические отношения 04.09.2020
Месси объявил о том, что остается в "Барселоне" еще на сезон 04.09.2020
Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июле 04.09.2020
Живого человека ищут под завалами в Бейруте через месяц после взрыва 04.09.2020
В Минске представили нового мэра столицы 04.09.2020
Татьяна Голикова отметила вклад медиков Дона в борьбу с COVID-19 04.09.2020
Ядерные бомбардировщики США пролетели у границ Крыма 04.09.2020
В ЕЭК рассмотрели просьбу Узбекистана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС 04.09.2020
В Сети появился "трейлер" "Довода" Нолана с Никулиным и Мироновым 04.09.2020
Скончался главный конструктор самолета Ту-154 04.09.2020
Минпросвещения не видит сбоев с обеспечением школьников горячим питанием 04.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
05.09.2020 02:55
Рубрика: Власть

В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Россия значительно нарастила свои валютные резервы, что сделало страну неуязвимой перед санкционным давлением. Западу стоит задуматься о целесообразности этих шагов. Об этом заявил в своей статье старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Песков назвал санкции США театром абсурда

У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Таких показателей удалось достичь даже несмотря на сохранение антироссийских санкций. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане, приводится мнение стратега независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера.

По мнению немецкого журналиста, к таким успешным результатам привела экономическая политика президента Владимира Путина, у которого есть ряд очень важных принципов и убеждений в экономической сфере, пишет РИА Новости. Из них Цшэпитц особенно выделяет стратегию по наращиванию финансовых резервов и стремление избежать чрезмерной долговой нагрузки.

Также эксперт подчеркивает важность реструктуризации российских валютных резервов, а именно отказ от доллара в пользу увеличения запасов золота. Именно благодаря всем этим действиям, по мнению Цшепитца, российские резервы смогли достичь рекордных показателей.

В отличие от трех прошлых финансовых кризисов, экономика России стала существенно стабильнее, и не наблюдается никаких признаков паники, подчеркивает автор.

Власть Власть Работа власти В мире Европа Германия

Главное сегодня

Мурашко: Международные полеты не ухудшили ситуацию с COVID-19 в России
В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями
Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России
Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования