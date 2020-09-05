В Японии остановят скоростные поезда из-за приближения нового тайфуна

На западе Японии остановят движение скоростных поездов из-за приближения очередного тайфуна "Хайшэнь". Информацию подтвердил железнодорожный оператор JR West.

"С седьмого сентября будет приостановлено движение подвижного состава на участке между Хиросимой и Хакатой в префектуре Фукуока. Одновременно сократится число выполняемых рейсов между Осакой и Хиросимой", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Тайфун "Хайшэнь", который несет с собой рекордные осадки и штормовые ветра, движется к префектуре Окинава. К вечеру воскресенья, по расчетам метеорологов, он достигнет южной префектуры Японии. Все экстренные службы уже приведены в режим повышенной готовности, поставлена задача - максимально уберечь население и оказать помощь людям. Ситуация осложняется тем, что юго-запад Японии еще до конца не оправился от тайфуна "Майсак", от которого пострадали свыше 20 человек.