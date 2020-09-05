В мечети в Бангладеш 11 человек погибли из-за взрыва кондиционеров

В мечети в Бангладеш во время вечерней пятничной службы взорвались шесть кондиционеров. В результате погибли по меньшей мере 11 человек, не менее 50 получили ранения, сообщает Bdnews 24.

"От взрыва в мечети вылетели окна, сгорели вентиляторы, установленные на потолке. Пострадавшие с многочисленными ранами и ожогами доставлены в больницы", - уточняет ТАСС.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за скопления газа в помещении после утечки из трубопровода. Обстоятельства произошедшего выяснят эксперты.