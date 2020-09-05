Новости

Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2" 09:44
В Москве от коронавируса вылечились еще 1312 пациентов 09:25
В мечети в Бангладеш 11 человек погибли из-за взрыва кондиционеров 09:05
В Чехии зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом 08:24
Венесуэльские дипломаты в Бразилии стали "персонами нон грата" 08:15
Трамп озвучил сроки готовности американской вакцины от COVID-19 07:50
Москва отмечает День города 07:46
Дубль Радулова помог "Далласу" выиграть серию у "Колорадо" 07:22
Глава ФРС: Экономика США очень далека от восстановления 07:01
Скончалась бельгийская певица и актриса Анни Корди 06:26
Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений 06:10
В Японии остановят скоростные поезда из-за приближения нового тайфуна 05:59
Власти КНР обяжут пассажиров из США сдавать тест на COVID-19 05:49
Самая дорогая монета в мире выставлена на торги в США 05:19
В Иране более 200 человек пострадали при взрыве баллона с хлором 04:45
Мурашко сообщил о двукратном снижении числа пациентов с COVID-19 в больницах 04:17
В США заявили о росте числа нелегальных мигрантов на границе с Мексикой 04:00
Мэр Вашингтона пообещала Трампу усилить борьбу с беспорядками 03:28
В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями 02:55
Гигантские "пьяные" осы атаковали жителей Великобритании 02:26
Трамп решил выделить еще 300 млрд долларов на стимулирование экономики США 02:04
Мурашко: В 30 регионах РФ сохраняется напряженная ситуация с COVID-19 01:31
В Канаде стрельба в результате семейной ссоры унесла жизни пяти человек 00:48
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 04.09.2020
"Челси" объявил о переходе Хаверца 04.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
05.09.2020 09:05
Рубрика: В мире

В мечети в Бангладеш 11 человек погибли из-за взрыва кондиционеров

В мечети в Бангладеш во время вечерней пятничной службы взорвались шесть кондиционеров. В результате погибли по меньшей мере 11 человек, не менее 50 получили ранения, сообщает Bdnews 24.

В Иране более 200 человек пострадали при взрыве баллона с хлором

"От взрыва в мечети вылетели окна, сгорели вентиляторы, установленные на потолке. Пострадавшие с многочисленными ранами и ожогами доставлены в больницы", - уточняет ТАСС.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за скопления газа в помещении после утечки из трубопровода. Обстоятельства произошедшего выяснят эксперты.

В мире В мире Юго-Восточная Азия В мире Юго-Восточная Азия Бангладеш

Главное сегодня

Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2"
Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России
Москва отмечает День города
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в США
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру