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05.09.2020 19:10
Рубрика: В мире

В Пакистане освободят "самого одинокого слона" в мире

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Слон Кааван, которого поклонники назвали "самым одиноким животным в мире", покинет свой пакистанский зоопарк и будет отправлен в естественные условия обитания. Он томится в зоопарке в столице Пакистана Исламабаде более 35 лет.

Фото: iStock
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Кааван в пятницу прошел полное медицинское обследование в зоопарке. По словам Мартина Бауэра, представителя группы защиты животных "Четыре лапы", слон, скорее всего, будет переведен в Камбоджу, где ему создадут лучшие условия пребывания. Команда "Четыре лапы", проводившая медосмотр Каавана, включала ветеринаров и экспертов по дикой природе.

В мае Высокий суд Пакистана постановил закрыть зоопарк Маргазар, придя к заключению, что животные в нем содержались в крайне пагубных условиях из-за систематической халатности администрации учреждения. Вызволение Каавана из неволи привлекло внимание защитников животных по всему миру и даже мировых знаменитостей, в том числе американской певицы Шер, которая публично выступила за его вызволение, сообщает Associated Press. Кааван десятилетиями был вынужден жить в уединении в небольшом вольере. Медицинское обследование в пятницу показало, что у "одинокого слона" был избыточный вес, хотя у него были зафиксированы все признаки недоедания. Его ногти были потрескавшимися и заросшими, по всей видимости, из-за многих лет проживания в неподходящем вольере с полом, повредившим его ноги.

По словам Бауэра, его выздоровление будет долгим. Эксперт добавил, что раны Каавана больше, чем просто физические. Он также страдает поведенческими проблемами. Кааван, потерявший свою подругу в 2012 году, боролся с одиночеством, а также с плохими условиями жизни. "У него также развилось стереотипное поведение: он часами качает головой вперед и назад. В основном это происходит потому, что ему просто скучно", - сказал Бауэр. Пока не ясно, когда Кааван сможет путешествовать и отправиться на новое место жительства.

Фото: iStock
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Эксперты называли те условия, в которых находились животные в злополучном зоопарке, выходящими за рамки здравого смысла. Уже после решения о закрытии зоопарка его сотрудники не нашли ничего лучшего, чем поджечь вольер, где находились два льва, с тем, чтобы заставить их выйти для погрузки в транспортный контейнер. В результате два царя зверей задохнулись и сгорели в клетке. Только после этого администрация зоопарка рискнула привлечь общественников к процессу безопасного перемещения оставшихся животных из заведения, ставшего для них настоящей тюрьмой.

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