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05.09.2020 23:26
Рубрика: В мире

В США три человека умерли и 147 заболели COVID-19 после свадьбы

Текст: Андрей Васильев

В американском штате Мэн три человека умерли и 147 были инфицированы в результате вспышки коронавируса, вызванной проведением свадьбы и застолья, организованного в помещении. По сообщению Daily Mail, в мероприятии, которое прошло еще 7 августа в Баптистской церкви Tri-Town в Сэнфорде, приняли участие не менее 65 человек, хотя власти штата разрешили проводить такие групповые собрания не более чем с 50 участниками.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
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В результате к началу сентября заболели полторы сотни граждан в трех разных городах штата Мэн, контактировавшие с людьми, которые присутствовали на свадьбе. "Одна из вещей, которую мы узнали за последние шесть месяцев работы со вспышками COVID-19, заключается в том, что ни одна из них не проходит сама по себе", - сказал директор Центров по профилактике и лечению заболеваний США (CDC) штата Мэн доктор Нирав Шах, добавив, что одна вспышка может быстро привести к еще нескольким, особенно в близлежащем географическом районе. Представитель CDC в штате Мэн Роберт Лонг сообщил NBC News, что три человека умерли от болезни, и никто из них даже не присутствовал на свадьбе, они только контактировали с лицами, присутствовавшими на ней.

Инфекция распространилась на тюрьму, расположенную почти в 400 километрах от места проведения свадьбы из-за того, что на церемонии присутствовал сотрудник исправительного учреждения, а также на два дома престарелых и баптистскую церковь на Голгофе, расположенную также примерно в 400 километрах от Сэнфорда.

Одна из этих жертв - 83-летняя Тереза Дентремонт скончалась в региональной больнице Миллинокета 21 августа после заражения вирусом. Дентремонт, по данным персонала клиники, заразилась от посещавшего ее родственника, который был на свадьбе. Ее 97-летний муж, Фрэнк Дентремонт, ветеран Второй мировой войны и старейший житель Ист-Миллинокета, через несколько дней был госпитализирован в то же учреждение с COVID-19. Он выздоровел и должен был быть выписан из больницы на этой неделе. Пастор Тодд Белл, который руководил свадьбой, не был инфицирован, в том время, как у десяти прихожан его баптистской церкви на Голгофе был положительный результат на COVID-19.

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В штате Мэн за семь месяцев пандемии зафиксировано 4500 случаев заражения и 132 смерти от коронавируса. В целом в Соединенных Штатах зарегистрировано более шести миллионов случаев заболевания и 186 тысяч смертельных исходов.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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