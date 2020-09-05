Власти КНР обяжут пассажиров из США сдавать тест на COVID-19

Китайские власти намерены ужесточить требования в отношении авиапассажиров из США. C 15 сентября как китайские, так и на американские граждане будут обязаны перед вылетом сдавать тест на коронавирус.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу посольством КНР в Вашингтоне, пишет ТАСС. Подчеркивается, что данная мера нацелена на обеспечение безопасности международных авиаперевозок и снижение эпидемиологических рисков.

Согласно новым правилам, результаты анализов должны быть получены не ранее, чем за три дня до вылета. В случае невыполнения данного требования Китай оставляет за собой право задержания и даже высылки нарушителей обратно в США.