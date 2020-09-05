Зась прокомментировал перспективы сотрудничества ОДКБ и Сербии

Масштабы двустороннего взаимодействия, констатировал генсек Организации Договора о коллективной безопасности, за последние годы подтверждают, что сотрудничество с Белградом становятся "одним из важнейших направлений совместной деятельности, что в перспективе может трансформироваться в качественно новые партнерские взаимоотношения".

В ходе состоявшегося диалога участники выразили озабоченность сложной военно-политической обстановкой в Восточной Европе, а также высокой активностью экстремистских и террористических группировок в Центральной Азии. Было отмечено также, что в данной ситуации способность оперативно реагировать на кризисы, а также любые агрессивные действия приобретают решающее значение в обеспечении военной безопасности государств - членов ОДКБ и дружественных организации стран.

Александр Вулин подтвердил стремление его страны развивать сотрудничество с ОДКБ в сферах миротворческой деятельности, подготовки военных кадров, а также в области молодежной политики. В свою очередь Зась констатировал, что организация "придает большое значение участию военнослужащих Сербии в мероприятиях как в рамках ОДКБ, так и на двусторонней основе с государствами организации".

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы участия представителей Сербии в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" и выразили готовность продолжить практику приглашения сербских военнослужащих на совместные мероприятия. Важным итогом встречи стало и подтверждение взаимной заинтересованности в укреплении взаимоотношений между ОДКБ и Сербией, имеющих долгосрочный характер, констатирует агентство.

В заключении встречи генеральный секретарь ОДКБ выразил министру обороны Сербии и всему сербскому народу признательность "за сохранение исторических памятников и мемориалов, а также священной памяти о героях Великой Отечественной войны и подвиге народов в победе над фашизмом.