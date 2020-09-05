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05.09.2020 21:32
Рубрика: Спорт

Защитник "Спартака" Жиго может перейти в "Лион"

Текст: Максим Домчев
Французский защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может пополнить состав "Лиона".
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Как сообщает L`Equipe, руководство французского клуба из числа кандидатов выбрало именно защитника "Спартака". Кандидатура 26-летнего Жиго на усиление линии обороны была утверждена, теперь остается согласовать трансфер с московским клубом и договориться с футболистом о контракте.

Фото: Александр Ступников/РИА Новости
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Впрочем, для осуществления трансфера "Лиону" необходимо избавиться от кого-то из нынешних игроков линии обороны.

Как сообщается, сумма трансфера Жиго может составить около 15 миллионов евро. Помимо "Лиона" свою заинтересованность в спартаковце также выразили "Марсель" и "Лилль".

Жиго - один из ведущих игроков "Спартака", и клуб отпустит его лишь за солидную компенсацию. Также красно-белым в таком случае придется искать усиление на эту позицию, поскольку имеющиеся в распоряжении Доменико Тедеско Илья Кутепов и Илья Гапонов заметно уступают Жиго.

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