Совсем скоро - 20 сентября - стартует новый сезон в баскетбольной Единой лиге. На сегодняшний день непонятно - смогут ли в нем принять участие зарубежные команды, однако по словам руководителей лиги, матчи турнира смогут пройти при участии болельщиков.

Один из лучших клубов нашей страны - ЦСКА ведет активную подготовку к чемпионату. На прошлой неделе армейцы в товарищеском матче обыграли подмосковные "Химки" - 99:83, а накануне смогли справиться с питерским "Зенитом" - 78:72.

Отметим, что "красно-синие" уступали сопернику практически по ходу всей первой половины матча, однако после большого перерыва сумели наладить командные действия в обороне и лучше выглядели в концовке встречи, что принесло им победу. 23 очками в составе победителей отметился защитник Майк Джеймс.

Взять реванш за поражение "Зенит" может совсем скоро - с 10 по 11 сентября на базе питерской академии баскетбола пройдет турнир "Кубок Невы".

Помимо "сине-бело-голубых", в турнире примут участие ЦСКА, УНИКС и "Локомотив-Кубань".

Баскетбольная жизнь начинает потихоньку восстанавливаться после пандемии, и накануне Лига чемпионов ФИБА определилась с местом проведения "Финала восьми". Решающая стадия турнира сезона 2019/2020 пройдет в столице Греции Афинах на домашней арене "Панатинаикоса" OAKA с 28 сентября по 4 октября.

В "Финале восьми" примут участие греческий АЕК, чешский "Нимбурк", испанские "Сарагоса" и "Сан-Пабло Бургос", турецкий "Тюрк Телеком" и израильский "Хапоэль" (Иерусалим). Матчи в незавершенных сериях между французским "Дижоном" и российским "Нижним Новгородом", а также испанским "Тенерифе" и бельгийским "Остенде", будут сыграны в сентябре непосредственно перед финальной стадией после согласования дат командами и Лигой.

Также стоит отметить, что и баскетбольная Евролига провела традиционный ежегодный семинар, в котором приняли участие 70 судей и 16 инструкторов, приглашенных работать в предстоящем сезоне на матчах Евролиги и Кубка Европы. Семинар прошел в режиме онлайн, и по его итогам стало известно, что российские судьи Станислав Валеев (Самара) и Артем Лаврухин (Московская область) будут работать на играх Евролиги 2020/2021.