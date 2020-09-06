Акция протеста в Минске завершилась

Массовая демонстрация, организованная сегодня оппозицией в столице Беларуси, завершилась. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, многотысячная толпа протестующих начала расходиться от резиденции президента республики Александра Лукашенко.

У самого Дворца независимости милицией были выставлены инженерные заграждения и растянута колючая проволока. Около центрального входа в резиденцию находилось несколько БТР.

Уточняется, что никто из манифестантов не пытался вступить в столкновение с силовиками. Обстановка в центре Минска в целом оставалась спокойной. Сообщается, что под конец акции правоохранители распылили перцовый газ. По данным белорусского МВД, в течение дня были задержаны около 20 человек.