На Открытом чемпионате США начинается вторая неделя. И российские поклонники тенниса по-прежнему будут болеть за своих. В четвертый круг вышли пятая ракетка мира Даниил Медведев и Андрей Рублев, занимающий 14-ю строчку мирового рейтинга.

Даниила Медведева, который в 2019 году сражался в Нью-Йорке за титул, вряд ли устроит что-то, кроме финала. Фото: Gettyimages

Медведев, который получил третий номер посева из-за отсутствия на турнире "вышестоящих" испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера, одержал победу над американцем Джеффри-Джоном Вулфом (138-й номер рейтинга) - 6:3, 6:3, 6:2. Рублев тоже выглядел на корте более чем уверенно. Его матч против итальянца Сальваторе Карузо, замыкающего первую сотню, закончился с разгромным счетом 6:0, 6:4, 6:0. К сожалению, распалась "русская тройка", так как Карен Хачанов завершил свое выступление на US Open. В матче третьего круга он уступил австралийцу Алексу де Минору (4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6).

Свой прогноз на US Open специально для "РГ" дал советский теннисист, экс-девятая ракетка мира, а теперь спортивный комментатор Александр Метревели.

Александр Ираклиевич, в какой в форме, на ваш взгляд, находятся наши парни на US Open? Особенно учитывая коронавирусную паузу в Туре.

Александр Метревели: Медведев и Рублев уже достигли определенного мастерства. Напряженности в матчах у них не было. И один, и другой продвигаются очень уверенно и дошли до четвертого круга. Обидно, что Карен Хачанов уступил, хотя шансы у него были. У теннисистов критерием успешного выступления на турнире "Большого шлема" считается попадание во вторую неделю. Двое россиян это сделали. Программу-минимум выполнили. Однако мы от Медведева ждем большего. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы и Рублев сыграл. Правда, Даниил выглядит лучше. Но так и должно быть. Он все-таки третий сеяный на турнире. В прошлом году бился в финале с Надалем, выступал так, что словами не описать. Сейчас он должен защищать финал. Соперники между тем остались солидные.

Медведев играет против американца Тиафо, Рублев - против итальянца Берреттини. Если победят, встретятся в российском четвертьфинале...

Александр Метревели: Обоим по силам выиграть свои матчи. Маттео Берреттини - хороший игрок, немножко прямолинейный. Впрочем, как и Андрей. Так что оба предпочитают силовую манеру. Любопытно, как сложится их противостояние. Нельзя сказать, что у Андрея есть какое-то большое преимущество. А вот Медведев, мне кажется, просто обязан побеждать.

Из-за отсутствия Надаля, Федерера, Вавринки и ряда других теннисистов бороться за титул проще? Или легких побед не бывает?

Александр Метревели: На этом турнире, конечно, молодые могут себя проявить. В отличие от предыдущих розыгрышей "Большого шлема" всего два великовозрастных участника прошли. Это уже показатель того, что молодые наступают. Сейчас время решающих поединков. Пока фаворитом, безусловно, является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Кто составит ему конкуренцию, на данный момент трудно сказать.

А в женском турнире? Возьмет Серена Уильямс свой 24-й "Шлем"?

Александр Метревели: Знаете, это уже неинтересно. Но играет она плохо. Женщины вообще все на нервах. Последние годы то одна выигрывает, то другая. Причем победительницы потом проваливаются. Все без исключения. Поэтому сложно делать прогнозы на исход женских соревнований. Тут же главное, чтобы с нервной системой все было в порядке. У Серены просто большой опыт. Может, ей и удастся выиграть. Хотя пока она со скрипом проходит соперниц. Когда нет лидера, даже лидирующей группы, проблематично назвать фаворита. Это открытый вопрос.

Последний вопрос - о закрытых, пустых трибунах. Очень непривычно, согласитесь? Даже не картинка, а отсутствие звука - аплодисментов, криков.

Александр Метревели: Вся ирония в том, что US Open всегда считался самым шумным турниром. Здесь так кричат и болеют зрители! Особенно на вечерних сессиях. Но вот так самый громкий "мэйджор" оказался таким молчаливым. Ничего не поделаешь. На первых матчах и теннисистам, и телезрителям, и комментаторам было непривычно. Но все постепенно свыкаются. По-другому, видимо, пока не получится.