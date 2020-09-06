Новости

Вышел трейлер хоррор-антологии авторов "Прочь" и "Человека-невидимки" 16:01
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса 15:50
Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур 15:50
МИД: Берлин тормозит расследование ситуации с Навальным 15:50
Стала известна дата выхода новых серий мультсериала "Первобытный" 15:34
По мотивам игры Shenmue выпустят аниме-сериал 15:22
Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси 14:58
США поставят атомный реактор на Луне 14:57
Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие технологий 14:52
Антикоронавирусный "щит" обойдется испанским школам в 8 тысяч евро в год 14:50
В Японии ждут самый сильный тайфун за полвека 14:35
Михаил Ефремов считает, что ему дадут восемь лет колонии 14:34
Месси прошел тест на коронавирус дома 14:32
Петербургский музыкант исполнил 42-часовую импровизацию на пианино 14:28
Корабли ВМФ России и ВМС Индии завершили учения Indra Navy-2020 14:17
Восемь человек пострадали в результате поножовщины в Велкобритании 14:06
В Афинах не верят в переброску турецких танков к границе с Грецией 14:05
Почти 100 человек задержали накануне в ходе акций протеста в Беларуси 13:44
В МВД Беларуси призвали протестующих не брать детей на демонстрации 13:23
Собянин назвал сроки восстановления экономики после пандеми 13:20
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине 13:03
От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус 13:03
В Эквадоре создали виртуальное кладбище, чтобы почтить память жертв коронавируса 12:40
В белгородском карьере столкнулись локомотивы, один сгорел 12:35
Предприниматели Арктической зоны получат частичную компенсацию страховых взносов 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
06.09.2020 14:50
Рубрика: В мире

Антикоронавирусный "щит" обойдется испанским школам в 8 тысяч евро в год

Текст: Юрий Когалов

Использование различных технологий для защиты школьников от коронавируса обойдется образовательным учреждениям в немалую сумму денег. Как подсчитали эксперты, каждая школа потратит в среднем порядка 8 тысяч евро.

В Испании за август резко выросло число инфицированных коронавирусом

В первую очередь, речь идет об установке тепловизионных камер и последующем их обслуживании (от 500 до 5 тысяч евро в год в зависимости от типа камеры).

Такие устройства позволяют оперативно выявлять детей с повышенной температурой на входе. Конечно, небольшие школы могут обойтись и ручными термометрами, но в крупных на подобную проверку уйдет слишком много времени (количество учеников может доходить до 1,5 тысячи). В связи с этим ряд учреждений уже арендовали тепловизоры, пока только на четыре месяца, поскольку многие надеются, что к началу 2021 года в Испании уже появится вакцина от коронавируса.

Вторая важная статья расходов - это внедрение систем видеоконференций. Хотя учебный год только начался, да и то еще не во всех испанских школах, ожидается, что постоянно занятия в классах будут проходить только у самых младших, старшие же будут переведены на смешанную систему обучения (уроки в школе будут чередоваться с онлайн-обучением). Это обойдется еще в 3-4 тысячи евро.

Индонезия стала лидером по числу детских смертей от коронавируса

Кроме того, эксперты предлагают оборудовать специальными датчиками школьные автобусы. В них ребенку будет отведено постоянное место. Если кто-либо из детей заболеет, сразу станет ясно, кто еще оказался в группе риска, пишет El Mundo.

Тем временем профсоюзы обратились к властям Испании с просьбой принять указ, согласно которому в классе могли бы находиться не более 20 учеников. По их мнению, лишь в этом случае можно гарантировать безопасность детей. Настоящее время этот вопрос находиться в ведении автономий.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине
В России завершили работу над планом восстановления экономики
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в США
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру