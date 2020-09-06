Антикоронавирусный "щит" обойдется испанским школам в 8 тысяч евро в год

Использование различных технологий для защиты школьников от коронавируса обойдется образовательным учреждениям в немалую сумму денег. Как подсчитали эксперты, каждая школа потратит в среднем порядка 8 тысяч евро.

В первую очередь, речь идет об установке тепловизионных камер и последующем их обслуживании (от 500 до 5 тысяч евро в год в зависимости от типа камеры).

Такие устройства позволяют оперативно выявлять детей с повышенной температурой на входе. Конечно, небольшие школы могут обойтись и ручными термометрами, но в крупных на подобную проверку уйдет слишком много времени (количество учеников может доходить до 1,5 тысячи). В связи с этим ряд учреждений уже арендовали тепловизоры, пока только на четыре месяца, поскольку многие надеются, что к началу 2021 года в Испании уже появится вакцина от коронавируса.

Вторая важная статья расходов - это внедрение систем видеоконференций. Хотя учебный год только начался, да и то еще не во всех испанских школах, ожидается, что постоянно занятия в классах будут проходить только у самых младших, старшие же будут переведены на смешанную систему обучения (уроки в школе будут чередоваться с онлайн-обучением). Это обойдется еще в 3-4 тысячи евро.

Кроме того, эксперты предлагают оборудовать специальными датчиками школьные автобусы. В них ребенку будет отведено постоянное место. Если кто-либо из детей заболеет, сразу станет ясно, кто еще оказался в группе риска, пишет El Mundo.

Тем временем профсоюзы обратились к властям Испании с просьбой принять указ, согласно которому в классе могли бы находиться не более 20 учеников. По их мнению, лишь в этом случае можно гарантировать безопасность детей. Настоящее время этот вопрос находиться в ведении автономий.