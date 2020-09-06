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06.09.2020 21:45
Рубрика: В мире

Австриец провел 2 часа 30 минут в ящике с 200 килограммами льда

Текст: Андрей Васильев

Австриец побил собственный рекорд по самому продолжительному пребыванию во льду. Йозефу Кеберлу удалось пробыть 2 часа 30 минут и 57 секунд в сделанном на заказ стеклянном ящике, заполненном до плеч кубиками льда. Чтобы наполнить коробку, потребовалось более 200 килограммов льда после того, как Кеберл разместился внутри, одетый только в плавки.

Фото: Instagram.com/salomonRussia/
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По словам Кеберла, чтобы бороться с "волной боли", вызванной отрицательными температурами, он пытался сосредоточиться на положительных эмоциях. "Я борюсь с болью, представляя и используя положительные эмоции, чтобы смягчить эту волну боли. Только так я смогу вытерпеть боль", - сказал Кеберл репортерам.

Небольшая толпа людей на городской площади Мелк в Нижней Австрии наблюдала, как Кеберл побил свой рекорд 2019 года на 30 минут, сообщает Guardian. После того, как помощники вытащили его из ледяной коробки, он сказал, что на его спине "действительно здорово" ощущается солнце. Чуть отдохнув, рекордсмен съел мороженое и надел носки, сказав: "Первое, что нужно согреть, - это ноги". Кеберл планирует побить собственный рекорд на этот раз в следующем году в Лос-Анджелесе.

В мире Европа Австрия

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