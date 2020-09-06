Азербайджан пропустит учения "Кавказ-2020"

Республика направит на международные учения "Кавказ-2020" своих наблюдателей, непосредственно сама участвовать в них не сможет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Напомним, командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут в сентябре этого года на юге России. Ранее планировалось привлечь к ним группировки из шести стран, в том числе государств - членов ШОС и ОДКБ, пишет ТАСС.

На предстоящих стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" рассчитывают испытать новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". Об этом рассказал министр обороны РФ Сергея Шойгу. Это новейшее оружие до конца нынешнего года планируют поставить в войска.