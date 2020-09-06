Первоначальный вариант плана восстановления экономики, рассчитанный до конца 2022 года (когда, согласно прогнозам, должны быть полностью преодолены последствия кризиса), был представлен в июне. Мероприятия этого плана вошли в документ более высокого уровня - единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года, определенных в июльском указе президента. Его обсуждение с экспертами и руководителями бизнес-ассоциаций состоялось в субботу под руководством Андрея Белоусова, в дискуссии участвовал глава минэкономразвития Максим Решетников.

Один из последних проектов этого единого плана (в редакции от 20 августа) опубликовали несколько телеграм-каналов. В этом документе подробно разбираются показатели по целям на период до 2024 года и на 2030 год, в том числе показывается, за счет действия каких факторов они могут быть достигнуты. Ключевые направления сконцентрированы вокруг национальных целей: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. "План, без преувеличения, можно назвать программой нового правительства на среднесрочную перспективу, - говорит член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. - Ему не хватает пока только одного - финансового наполнения". В отличие от проекта антикризисного плана, объемы финансирования по направлениям "единого плана" пока до конца не определены, но прямая преемственность действий правительства в обоих документах прослеживается.

3 процента - на столько должны вырасти реальные располагаемые денежные доходы населения в 2021 году. По итогам этого года они снизятся на 3,5%

Таким образом, выстраивается стройный набор документов стратегического планирования, но на практике правительству часто приходилось отходить от одобренных и согласованных планов. "Чаще всего долгосрочные цели развития разменивались на решение краткосрочных задач оперативного реагирования в условиях меняющейся ситуации либо приносились в жертву макрофинансовой стабилизации, - говорит Широв. - Посмотрим, как будет на этот раз".

Проект прогноза на следующее трехлетие, с которым гармонизированы индикаторы единого плана, 10 сентября обсудит бюджетная правкомиссия, говорил Решетников.

Цитата

Андрей Белоусов, первый вице-премьер:

"Он (план восстановления экономики) закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, (вносятся) последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом".