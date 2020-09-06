Британские газеты опоздали с выпуском из-за демонстрантов

Экоактивисты перекрыли подъездные пути к типографиям общенациональных британских газет, принадлежащих австралийскому медиамагнату Руперту Мердоку, что привело к задержке их выпуска.

Накануне редакция таблоида The Sun сообщила в своем Twitter, что очередной номер газеты опоздает в киоски. "Дорогие читатели Sun, прошлой ночью типографии были заблокированы протестами активистов Extinction Rebellion, что привело к тому, что выпуски The Sun и других изданий сегодня поступят в пункты распространения с опозданием", - сообщили в редакции.

В этих же типографиях, по данным радиостанции BBC, печатаются и другие британские газеты: Daily Telegraph, Sunday Telegraph, Daily Mail, Mail on Sunday, а также лондонская вечерняя газета London Evening Standard. Демонстранты обвиняют эти издания в том, что они не пишут о климатических изменениях, угрожающих нашей планете. BBC сообщила, что активисты с помощью автомобилей развернули растяжки со словами "Свободу правде!" и "Беженцев здесь приветствуют", а некоторые участники акции приковали себя цепями к специально построенным бамбуковым башням.

Всего у типографий, принадлежащих "News Corp" Руперта Мердока, было арестовано 80 человек в разных частях страны - в Броксбурне в графстве Хартфордшир, в Ноусли в графстве Мерсисайд, и в Мотеруэлле в шотландском округе Норт-Ланаркшир.