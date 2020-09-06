Человек-эпоха. Самолеты Шенгардта стали этапными для отечественного авиастроения

Во вторник авиационный мир попрощается с Александром Сергеевичем Шенгардтом. Он ушел на 96-м году жизни. Создатель легендарного самолета международного класса Ту-154. Выдающийся авиаконструктор. Последний из когорты тех, кто создавал не просто замечательные крылатые машины - кто ковал авиационную мощь нашей страны.

Туполевцы называют Шенгардта человеком-эпохой, одним из самых авторитетных конструкторов современности, прошедшим школу легендарного Андрея Туполева. В КБ Туполева Александр Шенгардт пришел в 1948-м - еще студентом, на преддипломную практику. И остался навсегда, увлеченный знаменитой формулой своего знаменитого учителя: "Летают только красивые самолеты". Работал в конструкторской бригаде, на испытаниях, на серийных заводах.

Все самолеты, которые создавались с участием конструктора Шенгардта, были не просто красивыми. Они стали этапными для отечественного авиастроения. Это и гражданские Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, и боевые стратегические авиакомплексы Ту-16, Ту-95, Ту-22.

Кстати, об истории с Ту-114 многие вспоминают до сих пор. Это был первый в мире двухпалубный аэробус. На тот момент - самый большой. И когда в 1959 году президент Эйзенхауэр пригласил Хрущева посетить США, Никита Сергеевич не удержался, чтобы не полететь на новехоньком самолете. Советский крылатый гигант произвел за океаном фурор: у американцев не нашлось даже подходящего по высоте трапа. Пришлось Хрущеву спускаться с борта по лестнице пожарной машины…

Александр Сергеевич говорил: "Практически мне посчастливилось пройти всю конструкторскую школу Туполева - от конструирования отдельных узлов и агрегатов окунуться с головой в опытное и серийное производство, сопровождать испытания, внедрение в эксплуатацию и, наконец, продажу самолётов и решение многочисленных проблем, связанных с послепродажной поддержкой наших машин".

В начале 1970-х годов Шенгардта назначили ведущим конструктором по самолету Ту-154. Затем начальником отдела по доводке и эксплуатации самолета, а весной 1975-го - главным конструктором. Он занимал эту должность тридцать пять лет! Одновременно был главным конструктором турбореактивного авиалайнера Ту-134, использовавшегося на авиалиниях малой протяженности.

Александр Сергеевич Шенгардт. Фото: Wikipedia

Ту-154 - самый известный и самый массовый советский реактивный авиалайнер. Авиакомпании полюбили машину, несмотря на споры из-за новинок в конструкции. А новинок действительно хватало. Так, здесь впервые в гражданской авиации была применена гидравлическая система управления. Тогда многие отнеслись к этому с недоверием, а теперь так управляются все самолеты. Как рассказывал сам Александр Сергеевич, главным плюсом машины была аэродинамика, из-за чего она оказалась очень экономичной по топливу для своего времени. Впрочем, тогда на это не очень-то обращали внимание.

Новый лайнер создавался на замену среднемагистральному Ту-104.

"Ничего другого в тот момент не было. В Советском Союзе к середине 1960-х было три самолета средней дальности: Ту-104, Ан-10 и Ил-18. Но они все разные: у них разные дальность, скорость, взлетно-посадочная масса, пассажирская вместимость. "Аэрофлоту" это было неудобно. И поэтому было принято решение провести конкурс на новую машину, которая может все эти самолеты заменить. Выиграл проект Андрея Николаевича Туполева. В 1965 году вышло постановление о создании Ту-154", - так рассказывал Шенгардт об истории появления нового самолета в интервью "Известиям".

Регулярные полеты на Ту-154 открылись 9 февраля 1972 года рейсом Москва- Минеральные воды. Это стало началом целой эпохи в развитии пассажирских авиаперевозок. Самолет выпускался на авиазаводе в Куйбышеве (Самаре) более сорока лет: свыше тысячи машин почти десяти модификаций! Есть цифра: в 1980 годах в эксплуатации постоянно находились 400-450 "сто пятьдесят четвертых". На них держалась практически половина объема гражданских воздушных перевозок. Выдающиеся по тому времени характеристики - скорость до 950 км/ч, пассажировместимость - 150-180 человек, всепогодность и др. - надолго сделали Ту-154 главной "воздушной лошадкой".

Качество самолетов Шенгардта всегда ценили пилоты.

"Очень надежные" - высшая похвала, цену которой в авиации знают очень хорошо.

Но любая крылатая машина живет и развивается только в серии. Эту непреложную для авиации истину еще раз подтвердила счастливая судьба детища конструктора Шенгардта. В 1985 году появился грузовой вариант Ту-154С (впервые у нас в стране с большой грузовой дверью сбоку фюзеляжа) и ремоторизированный Ту-154М.

"Последний не только экономил 1 т авиатоплива в час, но и удовлетворял действовавшим в то время жестким нормам по пролетным шумам", - вспоминал главный конструктор.

Под руководством Александра Шенгардта были осуществлены уникальные работы по переоснащению Ту-154М для специальных целей. Так, машина эксплуатировалась в качестве носителя специального оборудования по программе контроля за вооружением "Открытое небо". Самолет Ту-154М-ЛК-1 предназначался для всестороннего контроля за военной деятельностью стран НАТО и СНГ. Была и летающая лаборатория Ту-154ЛЛ для испытаний космического корабля "Буран". Был создан экспериментальный самолет Ту-155, который использовал в качестве топлива жидкий водород и сжиженный природный газ…

Туполевцы говорят: ни одна передовая разработка фирмы не обходилась без участия Шенгардта. Кстати, именно он в свое время был одним из новаторов в области создания беспилотников.

Все, кто близко знал Александра Сергеевича, рассказывают: этот человек буквально покорял всех своей эрудицией, глубокими знаниями, философскими взглядами на многие процессы, происходящие в обществе. А еще он обладал прекрасным чувством юмора.

Александр Шенгардт был не только блестящим авиаконструктором. Настоящий патриот страны, он остро переживал за судьбу отечественной авиации, самолетостроения. Переживал за то, что наши гражданские самолеты могут быть вытеснены из мирового воздушного океана "боингами" и "эрбасами". Нет пророков в своем отечестве? Есть. Но только почему-то их слышат подчас очень поздно.