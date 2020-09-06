День письменности в Белыничи подтвердил гармонию культурных традиций Беларуси

Любое грандиозное национальное торжество сопровождается в Беларуси рождением новых социальных объектов архитектуры и искусства, констатируют местные обозреватели. Не стала исключением и столица 27-го Дня белорусской письменности - Белыничи, которая 6 сентября принимала тысячи гостей из всех шести регионов республики.

Между прочим, этот исторический центр "белых ночей" стал четвертым городом в Могилевской области, куда заглянул этот просветительский праздник, после Мстислава, Шклова и Быхова, напоминают местные старожилы.

К популярному празднику в районном центре на северо-западе региона успели обновить свыше ста объектов, информирует БЕЛТА. А кроме того, почетные гости фестиваля в этот день заложили аллею городов-столиц традиционного торжества, высадив более 20 кленов в городском парке.

Большую программу к традиционному торжеству, которое проводится ежегодно в первое воскресенье сентября, подготовил и Союз писателей республики. Кстати, именно сегодня состоялось и погашение конверта и марки в местном отделении почтовой связи. Тираж почтового сувенира, о котором уже рассказывал "СОЮЗ", разработанный белорусским художником Татьяной Дольской и дизайнером Мариной Юрчик, составил 20 тысяч.

Одной из важнейших традиций страны назвал День письменности вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко после открытия в воскресенье художественного музея имени В.К.Бялыницкого-Бирули в Белыничах. Он подчеркнул в этой связи, что президент страны уделяет большое внимание развитию регионов и оказывает большую поддержку городам, которые принимают праздник культуры. Обновленный музей, по его словам, будет работать для всей страны. "Его смогут посещать и дети из разных областей, здесь будут проходить тематические уроки и занятия", - добавил он.

Весь районный центр, констатирует агентство, превратился в выходной день в пешеходную зону. Фестиваль книги и прессы, тематические площадки и торговые ряды, которые растянулись на несколько километров, концертные выступления и хорошее настроение - таким запомнится Белыничи жителям и гостям праздника.

Кстати, центром притяжения для детей и взрослых стал и печатный двор, на котором каждый желающий мог попробовать себя в качестве книгопечатника минувших столетий. "Для детей это настоящее приключение, а взрослые смогли уяснить, как предки печатали первые книги. Я попробовала - могу сказать, что сделать даже одну такую страницу очень тяжело", - призналась агентству местная жительница Светлана.

На фестиваль в Белыничи съехались и мастера народных промыслов. Одежда и украшения, предметы быта, тематические сувениры. Свою продукцию представили и ведущие предприятия пищевой промышленности. Приехали на День письменности в ее столицу и коллективы из промышленных предприятий области, чтобы не только презентовать свою продукцию, но и рассказать об истории развития своих отраслей.

Кроме того, каждый регион смог принять участие в тематическом блоке "Судьба земли моей через слово". Музей истории Могилева, летопись которого начала создаваться еще в XIII веке, привез выставочную экспозицию, на которой разместились картины и книги эпохи раннего средневековья.

Завершился День письменности в Белыничах, который посетили и представители дипломатического корпуса, уточняет агентство, большим праздничным концертом и красочным салютом.

Следует напомнить, что ранее столицами белорусского праздника становились такие культурные центры Синеокой, как Полоцк и Туров, Новогрудок, Несвиж и Орша, Пинск, Заславль, Борисов и Сморгонь и Щучин, Рогачев, Иваново и Слоним.