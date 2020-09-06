Для рубля неделя обещает стать напряженной с пробитием новых минимумов

Новости

Врач рассказал о влиянии смартфонов на память человека 06:04
В России завершили работу над планом восстановления экономики 04:53
В Японии эвакуируют свыше 100 тысяч человек из-за тайфуна "Хайшэнь" 04:12
Туристы оценили качество отдыха в Крыму 03:49
В Калифорнии из-за лесного пожара объявили эвакуацию 02:57
Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа на озере в Техасе 01:26
Шойгу сообщил о планах НАТО по переброске войск в Польшу 00:56
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72 00:14
В США три человека умерли и 147 заболели COVID-19 после свадьбы 05.09.2020
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 05.09.2020
Собянин оценил сроки вакцинации от COVID-19 05.09.2020
Правительство Италии выступило против возвращения болельщиков на стадионы 05.09.2020
Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса 05.09.2020
Радикалы заблокировали типографии британских газет 05.09.2020
Умерла телеведущая Александра Ливанская 05.09.2020
Серей Шойгу поблагодарил министра обороны КНР за развитие сотрудничества 05.09.2020
Первая свадьба состоялась на Северном речном вокзале 05.09.2020
В Пакистане освободят "самого одинокого слона" в мире 05.09.2020
Под завалами в Бейруте вновь обнаружили человеческое сердцебиение 05.09.2020
МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем 05.09.2020
В Австралии арестовали десятки митингующих против карантина 05.09.2020
Митрополит Иларион считает неудачной затеей гибрид военной формы и рясы 05.09.2020
Россия одержала победу в "Танковом биатлоне" 05.09.2020
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии 05.09.2020
На полигоне Брестский наградили победителей "АрМИ-2020" 05.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
06.09.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Для рубля неделя обещает стать напряженной с пробитием новых минимумов

Текст: Георгий Панин
Наступающая неделя станет крайне тяжелой для рубля, если продолжиться действие негативных факторов для рубля, проявившихся в начале сентября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, дал прогноз на ближайшую неделю и рассказал о последствиях снижения цен на нефть:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

- В понедельник, 7 сентября, торги будут ограничены из-за выходного дня в США и Канаде, где отмечают День труда, - сообщил эксперт. - Инвесторы обратят внимание на выход важных данных по августовскому экспорту и импорту Китая.

Это определенный индикатор самочувствия не только Поднебесной, но и мировой торговли в целом, значимый для отношения к рисковым активам. В понедельник вероятный диапазон колебаний рубля - 74,5-76 рублей за доллар и 88,4-90 рублей за евро.

Далее в течение недели существенными могут оказаться данные по ВВП еврозоны во втором квартале. Они появятся во вторник, 8 сентября. Аналогичный показатель по России выходит в среду, 9 сентября. Прогнозируется снижение ВВП России на 8,5 процента. Если фактические данные окажутся более благоприятными, то это способно поддержать рубль.

В четверг пройдет заседание Европейского ЦБ, важное для курса евро. В пятницу выйдут данные по инфляции в США в августе, воздействующие на доллар. Таким образом, неделя обещает стать напряженной. Амплитуда динамики рубля в эти дни может быть более широкой: 73,4-77 рубля за доллар и 87,5-91 рубля за евро.

В целом в мировой финансовой сфере происходит определенная смена настроений после недавнего роста рисковых активов, включая сырье, фондовые индексы, валюты развивающихся рынков.

Кроме того, усиливаются факторы общей неопределенности. Они связаны, в частности, с недостаточно значимым восстановлением экономики, с вероятностью второй волны пандемии, проявления которой есть уже сейчас в Европе и в Латинской Америке.

Также существует напряженность для инвесторов из-за приближения выборов президента США. Такой драйвер создает неопределенность и в ближайшей перспективе. На этом фоне корректируются вниз и нефтяные цены. Котировки Brent с летнего максимума 46,5 доллара за баррель опускаются ниже 43 долларов за баррель и могут продолжить сокращение к уровням 41-41,5 доллара.

Фото: iStock
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Снижение нефтяных цен в этом году крайне негативно отражается на экономике стран, зависящих от экспорта энергоносителей. Это касается, в частности, Кувейта, находящегося в остром финансовом и политическом кризисе, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и других.

Острота данной проблемы явственна и для России. "Нефтяная игла" в период низких цен углеводородов обрушила экспортную выручку, сделала дефицитным бюджет, резко снизила ВВП и девальвировала национальную валюту. В случае длительного сохранения малого спроса на энергоносители Россия будет и далее сталкиваться со сложностями восстановления экономики и рисками обесценивания рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Путин назвал смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции
Собянин: Второй волны коронавируса в России нет
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2"
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре